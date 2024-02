Prise en charge sociale des cancéreux non-assurés : le dossier d’inscription dévoilé

La Caisse Nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés (CNAS) a lancé un appel urgent aujourd’hui, samedi, à tous les patients atteints de cancer non assurés en Algérie. Cette initiative vise à mettre en œuvre les directives émanant du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, pour garantir une prise en charge immédiate et complète des patients atteints de cancer qui ne bénéficient pas de couverture sociale.

Sécurité sociale : annonce importante pour les patients cancéreux non-assurés

Dans un communiqué diffusé par la CNAS, il est mentionné que cette action s’inscrit dans le cadre des instructions présidentielles. Ces directives soulignent l’importance d’assurer une assistance intégrale aux patients non assurés socialement et affectés par le cancer.

À LIRE AUSSI : Sécurité sociale : des cartes CHIFA bientôt octroyées aux cancéreux non-assurés

Le communiqué invite expressément les personnes concernées à se rendre dans les structures désignées par la CNAS dans leur wilaya de résidence. Les patients devront présenter un dossier composé de plusieurs pièces documentaires nécessaires, notamment :

un certificat médical émis par un médecin spécialiste confirmant le diagnostic de cancer,

une copie de leur carte d’identité,

une photo d’identité.

L’objectif principal de cette démarche est de permettre aux patients d’obtenir une carte CHIFA dans les plus brefs délais. Cette carte leur ouvrira la voie pour bénéficier des médicaments prescrits dans le cadre du système de paiement par des tiers chez les pharmaciens affiliés.

Cette annonce de la CNAS intervient dans un contexte où l’accès aux soins de santé demeure une préoccupation majeure, surtout pour les personnes vulnérables non couvertes par une assurance sociale.

À LIRE AUSSI : Tebboune met un coup d’accélérateur dans la lutte contre le cancer

Des cartes CHIFA spéciales bientôt délivrées aux malades atteints de cancer et non-assurés

Garantir un accompagnement immédiat et complet des patients dépourvus de couverture sociale, sans formalités excessives, est essentiel selon le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Dans le cadre de cette assistance, il est impératif que les établissements hospitaliers veillent à prodiguer un traitement prompt et exhaustif dès l’admission des patients, englobant les soins médicaux, les examens requis et la délivrance des médicaments nécessaires.

À LIRE AUSSI : Lutte contre le cancer : les malades non-assurés désormais pris en charge à 100%