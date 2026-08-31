Prise en charge des sinistrés des incendies : Belaribi enclenche le mode d’urgence

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a ordonné l’accélération des procédures de prise en charge des familles touchées par les récents incendies.

Ces mesures urgentes prévoient l’intensification des expertises techniques, le versement des aides financières ainsi que la réhabilitation des logements et des équipements publics endommagés.

Ces instructions ont été délivrées ce lundi lors d’une réunion de coordination tenue au siège du ministère. La rencontre a rassemblé les cadres du secteur, le directeur général du Contrôle technique de la construction (CTC), ainsi que les directeurs de l’habitat et des agences du CTC des wilayas impactées.

L’ordre du jour a porté sur l’ensemble du dispositif d’accompagnement, depuis l’évaluation technique sur le terrain jusqu’au versement effectif des allocations aux sinistrés.

Pour mener à bien cette opération, le ministre a arrêté une feuille de route rigoureuse. Elle prévoit le doublement du nombre d’ingénieurs du CTC déployés dans les zones touchées d’ici 72 heures afin d’accélérer l’évaluation des dégâts.

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En parallèle, le ministre charge les directeurs de l’habitat d’établir en urgence les décisions d’octroi des aides financières, que la Banque nationale de l’habitat (BNH) versera ensuite aux sinistrés.

Il mobilise également des moyens humains renforcés pour démarrer immédiatement le nettoyage et la restauration des structures endommagées.

Les responsables tiendront un nouveau point de situation lors d’une réunion d’évaluation prévue dans les 72 heures, afin de vérifier l’application stricte de ces directives et de mesurer l’avancement de la prise en charge des familles sinistrées.

Mobilisation au sommet de l’État : L’engagement ferme du Président Tebboune

Ces mesures sectorielles s’inscrivent directement dans le cadre des orientations suprêmes dictées au plus haut niveau de l’État. Réunissant hier au siège de la présidence de la République les plus hauts responsables militaires et civils du pays — dont le Premier ministre Sifi Ghrieb et le Chef d’État-Major de l’ANP, Saïd Chanegriha —, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affiché une détermination sans faille face à la tragédie.

Après avoir observé une minute de silence en hommage aux victimes, le Chef de l’État a donné le ton : « Ceux qui pensent qu’ils vont affaiblir le pays se trompent. Certes, nous sommes très affectés par la perte de citoyens et de citoyennes, mais l’Algérie est habituée aux sacrifices. Personne ne fera plier l’Algérie », a-t-il martelé, promettant un retour à la normale dans les zones touchées d’ici une semaine au plus tard.

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Pour concrétiser cet engagement, le président Tebboune a ordonné un déploiement massif sur le terrain afin de finaliser le recensement des dégâts sans délai, autorisant si nécessaire le recours aux éléments du service national et au corps enseignant pour renforcer les équipes d’évaluation.

Affirmant que l’État prendra en charge l’intégralité des préjudices matériels — du cheptel aux récoltes, en passant par le mobilier et l’électroménager —, le Chef de l’État a fixé un cap strict : l’indemnisation totale de l’ensemble des victimes avant le 15 septembre.

Enfin, projetant le pays vers la prévention de futures catastrophes, Abdelmadjid Tebboune a annoncé le lancement d’un atelier d’experts et d’urbanistes chargé de repenser la réglementation de l’habitat en milieu forestier, afin d’imposer des périmètres de sécurité autour des habitations.

Une démarche globale qui illustre la volonté des pouvoirs publics de reconstruire au plus vite, le Président résumant la résilience nationale en une formule : « L’Algérie est un phénix. On le brûle, il renaît de ses cendres. »