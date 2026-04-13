Prise en charge des patients en Algérie : un nouveau dispositif dévoilé, voici ce qu’il prévoit

Le secteur de la santé accélère sa transition numérique. Depuis Guelma, le ministre de la Santé, Mohamed Seddik Ait Messaoudene, a annoncé la mise en place récente d’une plateforme numérique dédiée au suivi à distance des dossiers médicaux. Une évolution visant à moderniser les structures sanitaires et à améliorer concrètement la prise en charge des patients sur l’ensemble du territoire.

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Déployée après un travail technique mené par une équipe spécialisée en informatique, cette plateforme se présente comme un outil opérationnel, prêt à être utilisé par les établissements de santé. Elle ambitionne de fluidifier les échanges d’informations médicales et de renforcer la coordination entre les différents acteurs du système de soins.

Télémédecine et télé-radiologie en Algérie : la plateforme numérique ouvre de nouvelles pratiques

La plateforme numérique permettra aux équipes médicales de franchir un cap dans les pratiques de soins. Selon les précisions du ministre, elle offrira plusieurs fonctionnalités clés :

Suivi à distance des dossiers médicaux des patients Réalisation d’examens médicaux sans déplacement du malade Développement de la télémédecine et de la télé-radiologie Échange rapide d’informations entre structures de santé Aide au diagnostic grâce à l’accès partagé aux données

Ce dispositif vise notamment à réduire les déplacements des patients vers les grands centres hospitaliers, un enjeu récurrent dans les régions éloignées. Il doit également améliorer la rapidité des diagnostics et renforcer l’efficacité globale des prises en charge.

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Le ministre a souligné que « la numérisation et la généralisation de l’utilisation des systèmes numériques dans la gestion des établissements hospitaliers constituent le pilier fondamental de la modernisation des services de santé ».

Guelma : nouvelles infrastructures pour renforcer l’offre de soins locale

En parallèle de cette annonce, la visite ministérielle a été marquée par la mise en service de plusieurs structures de santé dans la wilaya de Guelma, notamment à Bouchegouf.

Parmi les réalisations inaugurées :

Un centre d’hémodialyse de 12 lits doté d’équipements modernes

Une unité de traitement des maladies cancéreuses pouvant accueillir jusqu’à 200 patients

Selon le ministre, ces structures permettront d’améliorer la prise en charge des cas complexes et de répondre aux besoins de plusieurs communes de l’Est de la wilaya.

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La visite a également inclus :

La pose de la première pierre d’une polyclinique à la cité des Frères Rahabi

L’inspection de l’EPH Hakim-Okbi, principal établissement de la wilaya avec 249 lits

L’inauguration de deux structures privées, un centre de diagnostic médical et un centre d’hémodialyse

Lors d’une réunion de travail avec les responsables locaux, le minsitre a replacé ces initiatives dans une vision plus globale.

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Il a affirmé que l’amélioration du service public de santé « n’est pas une option temporaire, mais un engagement permanent », appelant à une mobilisation collective du secteur.