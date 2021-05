Prise en charge de Salah Aougrout : deux ministres se disent prêts

C’est l’émotion qui règne ces jours en Algérie ; et notamment au sein de la famille artistique et le public algérien. Les messages de soutien affluent, en particulier sur les réseaux sociaux, depuis que la soudaine et brutale mauvaise nouvelle s’est propagée hier. Salah Aougrout, 60 ans, célèbre acteur et comédien, est hospitalisé depuis quelques jours dans un état très préoccupant.

La mauvaise nouvelle, faisant part de l’aggravation de l’état de santé du célèbre acteur Salah Aougrout n’a pas tardé à faire réagir les hautes autorités du pays.

En effet, les soins d’urgences du célèbre acteur comédien Salah Aougrout, gravement malade et nécessitant un traitement en urgence seront pris en charge par l’État.

La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda a annoncé dans un communiqué qu’elle « suivait de près l’état de santé du comédien et lui souhaitait un prompt rétablissement ».

Selon les dernières informations, la première responsable du secteur, a adonné des instructions pour la prise en charge immédiate de l’état de santé de l’artiste, Salah Aougrout, victime d’un malaise soudain.

Les promesses du ministre du Travail

Pour sa part, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub a affirmé dans un communiqué avoir été « affecté » par l’annonce à propos de l’état de santé du comédien, exprimant son entière solidarité avec l’artiste Salah Augrout, qui souffre d’une tumeur au cerveau.

Selon un communiqué du ministère du Travail, le ministre a assuré la famille du patient et tous ses fans que si l’état de santé de l’artiste exige qu’il soit transféré à l’étranger pour un traitement, il s’en occupera personnellement dès que possible, et dans les plus brefs délais.

La même source a ajouté que cette décision reste entre les mains du ministre de la Santé et du personnel médical traitant l’artiste.

Le ministre a également souhaité un prompt rétablissement à l’artiste et un retour rapide à son activité artistique et culturelle.