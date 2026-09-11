Prise de sang : que signifie un taux d’ALT anormal pour la santé de votre foie ?

Un bilan sanguin de routine, et voilà une ligne qui intrigue : ALT. Ce sigle, pour alanine aminotransférase, désigne une enzyme que le foie libère quand ses cellules souffrent. Sa mesure figure presque systématiquement dans les bilans hépatiques, car elle alerte souvent avant l’apparition du moindre symptôme.

Un chiffre trop haut n’annonce pas forcément une maladie grave. Il peut simplement traduire une alimentation trop riche, un traitement médicamenteux ou une prise de poids récente. À l’inverse, un taux bas reste rarement préoccupant, même s’il mérite parfois une explication. Entre ces deux extrêmes, l’interprétation demande du contexte : âge, sexe, antécédents, autres résultats du bilan.

Cet article détaille ce que mesure réellement l’ALT, les valeurs considérées comme normales, les causes possibles d’un résultat trop haut ou trop bas, et la marche à suivre quand le médecin recommande de nouveaux examens.

L’ALT, une enzyme sentinelle du foie : rôle et valeurs normales

L’alanine aminotransférase est une enzyme fabriquée principalement par les cellules du foie, les hépatocytes.

Elle intervient dans le métabolisme des acides aminés, en particulier dans une réaction chimique qui transforme l’alanine en pyruvate, une étape utile à la production de glucose par l’organisme. De petites quantités existent aussi dans les reins, le cœur et les muscles, mais c’est bien le foie qui en concentre l’essentiel.

Chez une personne dont le foie fonctionne normalement, l’ALT circule à un niveau bas dans le sang. Dès que des cellules hépatiques sont abîmées ou détruites, l’enzyme s’échappe dans la circulation sanguine et son taux grimpe. Voilà pourquoi ce dosage, souvent associé à celui de l’AST (aspartate aminotransférase), sert de marqueur indirect de souffrance hépatique.

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Les valeurs de référence varient légèrement selon les laboratoires et les techniques employées, mais on retient généralement une fourchette de 7 à 40 U/L chez l’homme et de 7 à 35 U/L chez la femme. Ces seuils bougent aussi avec l’âge : chez l’enfant, ils suivent des courbes spécifiques établies par les laboratoires pédiatriques.

Un résultat isolé, dans la norme ou légèrement en dehors, ne suffit jamais à conclure : le médecin le replace toujours dans l’ensemble du bilan clinique.

Taux élevé d’ALT : des causes fréquentes, rarement une urgence

Une élévation de l’ALT signale une atteinte des cellules hépatiques, mais l’ampleur du problème varie énormément selon la cause.

La stéatose hépatique, une accumulation de graisse dans le foie liée au surpoids, au diabète ou à une consommation excessive d’alcool, figure parmi les explications les plus courantes dans les pays industrialisés. Les hépatites virales, qu’elles soient de type A, B ou C, provoquent elles aussi des pics spectaculaires.

D’autres pistes méritent d’être explorées : certains médicaments (paracétamol à forte dose, statines, certains antibiotiques), une obstruction des voies biliaires, ou encore des maladies métaboliques plus rares. Un exercice physique intense la veille du prélèvement peut aussi fausser temporairement le résultat.

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Les symptômes restent souvent discrets, voire absents. Fatigue inhabituelle, perte d’appétit, gêne sous les côtes à droite ou urines foncées doivent inciter à consulter, surtout si ces signes persistent.

Un taux élevé isolé, sans symptôme associé, justifie généralement un second dosage à quelques semaines d’intervalle avant d’envisager des examens complémentaires comme une échographie.

Taux bas d’ALT : un signal discret, longtemps négligé par la médecine

Contrairement à une élévation, un taux bas d’ALT n’a longtemps suscité que peu d’attention clinique.

Les laboratoires fixent souvent leur limite inférieure proche de zéro, ce qui laisse penser qu’un chiffre bas serait toujours rassurant. Des travaux récents nuancent cette idée, en particulier chez les personnes âgées ou fragilisées.

La carence en vitamine B6 figure parmi les causes les mieux documentées : cette vitamine sert de cofacteur indispensable au fonctionnement de l’enzyme, et son absence limite mécaniquement l’activité de l’ALT. La perte de masse musculaire liée à l’âge, appelée sarcopénie, joue également un rôle, puisque les muscles contribuent eux aussi à la production de cette enzyme. Une alimentation pauvre en protéines et certaines maladies chroniques, dont l’insuffisance rénale, complètent la liste des explications possibles.

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Plusieurs études associent un ALT durablement bas à un risque accru de fragilité physique chez les seniors, sans que ce lien traduise une cause directe. Ce résultat ne provoque aucun symptôme spécifique et passe souvent inaperçu lors d’un bilan de routine.

Il mérite néanmoins d’être signalé au médecin lorsqu’il s’accompagne d’une perte de poids, d’une fatigue chronique ou d’un amaigrissement musculaire visible.

Le test ALT en pratique : déroulement, indications et pistes pour agir

Le dosage de l’ALT repose sur une prise de sang classique, réalisée au pli du coude, sans jeûne préalable dans la grande majorité des cas.

L’échantillon part au laboratoire, où l’activité enzymatique est mesurée en quelques heures. Aucune précaution particulière n’est nécessaire après le prélèvement, hormis éviter un effort physique intense dans les jours qui précèdent un contrôle.

Ce test s’adresse en priorité aux personnes suivant un traitement au long cours, à celles présentant des facteurs de risque métaboliques (obésité, diabète, consommation d’alcool régulière) ou des antécédents familiaux de maladie hépatique. Un bilan périodique reste aussi recommandé après 40 ans dans le cadre d’un suivi de santé général, même en l’absence de symptôme.

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Face à un résultat anormal, la première étape consiste toujours à identifier la cause avant d’agir dessus. Pour un taux élevé, réduire sa consommation d’alcool, perdre du poids progressivement, revoir son alimentation et discuter avec son médecin des traitements en cours donnent généralement de bons résultats en quelques semaines.

Pour un taux bas lié à une carence, corriger l’apport en vitamine B6 (foie, poisson, pois chiches, banane) et renforcer l’apport en protéines suffit souvent à normaliser la situation. Dans tous les cas, un contrôle sanguin quelques semaines plus tard permet de vérifier que les valeurs évoluent dans le bon sens.