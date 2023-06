Pris en otage et violenté en Espagne, un Algérien secouru par la Guardia Civil

Pendant cette période, il a été violemment agressé, notamment avec un pistolet électrique de type « taser », puis filmé. Les vidéos ont ensuite été envoyées à sa famille afin de faire pression pour le paiement d’une rançon, ce à quoi les proches ne cèdent pas.

Alertée par la famille le 29 mai, la Guardia Civil a immédiatement lancé une enquête qui s’est poursuivie sans relâche jusqu’à la libération de la victime et l’arrestation des responsables. Les enquêteurs ont rapidement confirmé que le soir du 27 mai, la victime avait quitté son lieu de travail pour se rendre chez une connaissance dans la municipalité de Villajoyosa, mais ne s’est jamais présentée à l’endroit.

Selon les proches, les ravisseurs avaient téléphoné à un autre membre de la famille résidant en Algérie, pays d’origine de la victime, et lui avaient demandé une rançon de 350 000 euros pour sa libération.

La Guardia Civil déclenche l’opération « Sitdown », l’otage algérien est libéré sain et sauf

Après avoir localisé le lieu probable de détention, le 7 juin dernier, la Guardia Civil a procédé à la perquisition du domicile, libérant la victime et arrêtant les deux personnes qui la gardaient. Par la suite, deux autres personnes directement liées à l’enlèvement ont été arrêtées à Carthagène (Murcie), ainsi qu’une cinquième arrêtée mardi dernier à Villajoyosa (Alicante).

Ces cinq personnes, toutes de nationalité espagnole et ayant des antécédents de vol avec violence, de vol et de détournement, âgées de 19 à 28 ans, ont été placées en détention pour leur participation à un enlèvement avec extorsion, sur décision des tribunaux de Yecla, Carthagène et Villajoyosa respectivement.

Malgré les conditions déplorables dans lesquelles la victime a été maintenue pendant sa séquestration, sans presque manger, elle a été libérée consciente et a pu marcher par elle-même, bien qu’elle présente plusieurs blessures.