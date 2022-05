Primo-investissements : Rezig révèle des chiffres encourageants

Les investissements permettent de booster une économie, et d’apporter plus de flux en termes de capitaux. Même si l’impact des multinationales est plus important celui des entreprises débutantes est tout aussi important.

Kamel Rezig a révélé ce jeudi 26 mai au Forum économique d’ Annaba, les chiffres liés à ces investissements qui sont en hausse. En effet, 11 947 entreprises débutantes (primo-investisseurs) on été recensées depuis le mois janvier 2022 alors que l’Algérie en a enregistré 11 605 en 2021. Une grande partie de ces nouvelles entreprises est de statut physique : 11 068 personnes physiques et 879 morales.

Le ministre revient sur le rôle des autorités publiques

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, a souligné un point très important : la tranche d’âge de ces acteurs économiques. Il a affirmé que « la moyenne d’âge des primo-investisseurs enregistrés varie entre 25 et 35 ans ».

L’intérêt que portent de jeunes investisseurs au marché algérien est la preuve des progrès faits. En effet cela témoigne de l’entrain des entrepreneurs et de leur envie d’être acteurs d’une économie en marche.

Rezig revient néaumoins sur les efforts fournis par les autorités publiques afin « de soutenir les jeunes entrepreneurs ». Plusieurs mesures avaient bien été prises afin de faciliter les démarches aux personnes désirant investir et faire partie de l’écosystème économique algérien plus concrètement.

Par exemple, le passage au numérique et à la digitalisation des procédures liées à l’obtention du registre de commerce. De plus, pour quelques activités pour lesquelles un local commercial n’est pas nécessaire, l’acte de propriété ou de loyer n’est plus une obligation. Ces initiatives avançant une envie de modernisation mais aussi de fluidité des démarches ont poussé les jeunes entrepreneurs à se lancer.

Un programme dans le but d’accompagner des innovateurs

« Leader génération », un programme d’accompagnement durant lequel 500 étudiants à travers l’Algérie seront formés dans les différents domaines de l’entrepreneuriat a été mis en place dans le but d’avoir une meilleure vision sur l’écosystème entrepreneurial algérien mais aussi d’avoir plus d’acquis .

Indjaz El Djazair et LG Electronics sont à l’origine de cette initiative très encourageante. C’est lors d’une conférence de presse que le Mustapha Mohammedi, le responsable marketing de LG Électronics a donné plus de détails quant au déroulement.

Ce dispositif s’étendra sur une année, avec la mise en place de sessions de formation en ligne, mais aussi en présentiel au sein de 12 universités algériennes.

A l’issue de ce programme, les deux partenaires lanceront une formation supplémentaire au pour 22 étudiants sélectionnés, qui pourront être éligibles afin de passer le concours pour être « Ambassadeurs du savoir ».