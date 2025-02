Primes et salaires augmentés pour le personnel éducatif : la date officielle du versement dévoilée

Depuis plusieurs années, les enseignants algériens revendiquent une augmentation des salaires face à un pouvoir d’achat en constante érosion. Malgré plusieurs ajustements, le secteur éducatif a longtemps exprimé son insatisfaction, appelant à une revalorisation des salaires. En réponse à ces revendications, le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé une série de mesures. Visant à réajuster le système indemnitaire et à mieux rémunérer les travailleurs du secteur.

La fin du mois de mars s’annonce ainsi décisive pour les enseignants et employés du secteur de l’éducation en Algérie. Une série de revalorisations salariales et de versements de primes est prévue, en application du nouveau système indemnitaire instauré par le décret exécutif n°25-55. Cette mesure, qui vise à améliorer les conditions financières du personnel éducatif, suscite déjà de nombreuses attentes.

Versement des primes de rendement et des salaires augmentés entre le 20 et le 23 mars

Les directions de l’éducation des différentes wilayas ont annoncé que les primes de rendement et d’amélioration des performances administratives seront versées entre le 20 et le 23 mars 2025. Ces primes concernent l’ensemble des enseignants, employés et travailleurs du secteur éducatif.

Par ailleurs, le paiement des salaires des arriérés liés à l’application du nouveau système indemnitaire sera également effectué avant la fin du mois. Selon des sources bien informées, les montants correspondant aux mois de janvier, février et mars seront crédités sur les comptes des bénéficiaires au plus tard le 27 mars.

Un système indemnitaire revu : des points en plus pour les enseignants

Outre les salaires, dans le cadre du nouveau décret exécutif, les salariés de l’éducation bénéficieront d’un relèvement de leur indice salarial. Une mesure qui se traduira par une augmentation concrète de leurs revenus mensuels.

Tous les employés du secteur : attribution de 15 points indiciaires supplémentaires ;

: attribution de 15 points indiciaires supplémentaires ; Les enseignants et cadres pédagogiques (directeurs, inspecteurs, conseillers en éducation, etc.) : 30 points indiciaires ;

Cette révision s’inscrit dans une volonté des autorités de revaloriser le travail des enseignants et d’améliorer leurs conditions de vie.

Éducation nationale – Réformes en cours : ajustements statutaires pour les enseignants

Parallèlement, le décret exécutif n°25-54, qui encadre le statut des personnels du secteur éducatif, a suscité des débats au sein des syndicats. Suite aux revendications des représentants du personnel (en plus de celles liées aux salaires), le ministère de l’Éducation nationale a entamé une réévaluation des dispositions de ce texte. Le ministre de l’Éducation, Mohamed Seghir Saâdoui, va étudier les ajustements nécessaires. Pour arbitrage à partir du 1er avril 2025.

Enfin, les mesures s’inscrivent dans une dynamique initiée par le président Abdelmadjid Tebboune. Ainsi, les versements des salaires et ajustements dans le secteur éducatif se concrétisent.