Allocation du Ramadan : le ministère de l’Intérieur fixe le calendrier des demandes

Dix mille dinars, soit un million de centimes. C’est le montant de la prime de solidarité du Ramadan dont les inscriptions viennent d’être lancées par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Le guichet s’est ouvert dimanche et restera accessible jusqu’au lundi 9 novembre. Les citoyens disposent donc d’une fenêtre de quatre semaines, du 11 octobre au 9 novembre, pour faire valoir leurs droits à cette aide sociale annuelle.

La prime de solidarité du Ramadan fixée à 10 000 dinars

Le montant retenu reste identique à celui des campagnes précédentes. Versée avant le mois sacré, cette aide vise les foyers les plus fragiles, confrontés chaque année à une flambée des dépenses alimentaires. Le dispositif s’inscrit dans une série de transferts sociaux que l’État multiplie au fil du calendrier, à l’image de l’allocation scolaire de 5 000 dinars versée aux familles avant la rentrée.

La tutelle insiste sur un point : les renseignements communiqués doivent être exacts. Toute donnée erronée risque de bloquer le traitement du dossier. L’administration rappelle que chaque demande fera l’objet d’un examen conforme aux procédures réglementaires en vigueur.

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Deux canaux pour déposer sa demande d’aide

La première voie est numérique. Le portail électronique du ministère de l’Intérieur accueille les inscriptions, comme il le fait déjà pour d’autres opérations administratives de grande ampleur. Le même guichet virtuel avait notamment servi lors de l’ouverture des candidatures au tirage au sort du Hadj, preuve que la dématérialisation gagne du terrain dans les services publics algériens.

Seconde possibilité : se rendre à l’APC de son lieu de résidence. Cette alternative existe pour ne laisser personne de côté. Les ménages privés de connexion Internet, ou peu à l’aise avec les démarches en ligne, peuvent ainsi s’adresser directement à l’agent communal. Les communes se retrouvent une nouvelle fois en première ligne, elles qui assurent déjà de vastes opérations de recrutement d’agents contractuels décidées par les présidents d’assemblées populaires.

Les anciens bénéficiaires exemptés de toute nouvelle démarche

Voilà la précision qui va soulager beaucoup de foyers. Les personnes déjà enregistrées et qui ont perçu la prime de solidarité du Ramadan l’an dernier n’ont aucun formulaire à remplir. Leur dossier demeure valide, sans besoin de renouvellement.

Cette simplification administrative poursuit deux objectifs. Elle épargne aux familles concernées un déplacement et une attente inutiles. Elle limite aussi considérablement l’affluence devant les guichets municipaux durant ces quatre semaines, un casse-tête récurrent lors des campagnes précédentes.

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Un calendrier serré que le ministère invite à respecter

Quatre semaines, pas une de plus. Le département de l’Intérieur encourage les citoyens éligibles à engager leurs démarches sans attendre les derniers jours. L’expérience montre que les files s’allongent considérablement à l’approche des échéances, particulièrement dans les grandes communes urbaines.

Ce souci du respect des délais se retrouve dans la plupart des opérations administratives encadrées par les pouvoirs publics. Le ministère de l’Éducation avait procédé de la même façon en balisant précisément la période de dépôt pour les inscriptions exceptionnelles en première année primaire, avec des dates d’ouverture et de clôture clairement annoncées à l’avance.

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