Prime de rendement 2026 : la date de paiement fixée par l’Éducation nationale

Bonne nouvelle pour les dizaines de milliers d’agents du secteur éducatif. Le ministère de l’Éducation nationale a fait savoir, ce lundi, que la prime de rendement couvrant le troisième trimestre de l’année 2026 sera mise en paiement à compter du 1er septembre. L’ensemble des fonctionnaires du secteur est concerné, sans distinction de corps ni de grade.

Le timing n’a rien d’anodin. Le versement intervient quelques jours seulement avant que les établissements ne rouvrent leurs portes, dans une période traditionnellement marquée par des dépenses importantes pour les familles algériennes.

La prime de rendement du troisième trimestre tombe le 1er septembre

Le ministère de l’Éducation nationale a tenu à lever toute ambiguïté sur le calendrier. Les personnels toucheront leur dû dès le premier jour de septembre 2026, une échéance annoncée noir sur blanc dans la communication ministérielle. Aucune catégorie n’est écartée du dispositif.

Ce versement s’inscrit dans le cadre habituel des primes trimestrielles accordées aux agents de la fonction publique. En le programmant avant la reprise effective des activités, l’administration entend soulager la trésorerie de ses employés au moment précis où s’organisent les préparatifs de la nouvelle année scolaire.

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Trois dates distinctes rythment la rentrée scolaire 2026-2027

Le retour dans les établissements se fera par vagues successives. Ce sont les équipes administratives, directeurs, intendants et surveillants en tête, qui ouvriront les portes le dimanche 6 septembre 2026. Les enseignants les rejoindront sept jours plus tard, le dimanche 13 septembre, pour leur pré-rentrée pédagogique.

Quant aux élèves, du primaire au lycée, ils patienteront jusqu’au lundi 21 septembre. Ce séquençage laisse aux équipes une marge de manœuvre confortable pour boucler les emplois du temps, répartir les classes et vérifier l’état des infrastructures avant l’arrivée des enfants.

Ce planning découle d’un arbitrage rendu public au début du mois d’août. Les services du Premier ministre avaient alors revu le calendrier de la rentrée scolaire 2026-2027, décalant de quinze jours l’entrée en classe des écoliers par rapport à la version initiale.

Un calendrier de rentrée profondément remanié par le gouvernement

La première mouture, publiée le 30 juillet, prévoyait un scénario nettement plus resserré. Le ministère avait alors fixé la reprise des administratifs au 23 août, celle des professeurs à la fin du mois et l’accueil des élèves au tout début septembre.

Le réaménagement décidé ensuite a donc repoussé chacune de ces échéances. Pour les personnels, la coïncidence entre le paiement de la prime de rendement et la reprise administrative du 6 septembre crée une séquence cohérente sur le plan financier comme organisationnel.

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Le ministère de l’Éducation nationale multiplie les chantiers avant le jour J

La question salariale n’est qu’un volet d’un dispositif bien plus large. Le recrutement des enseignants figure parmi les priorités affichées : Mohamed Seghir Saadaoui a réclamé, lors d’une conférence nationale tenue le 1er août, que les procédures du concours de recrutement soient bouclées sans délai afin de stabiliser l’encadrement pédagogique.

Le volet logistique avance également. Dès le mois de juin, une circulaire avait organisé la distribution anticipée des manuels scolaires pour éviter les retards constatés les années précédentes. Une nouvelle liste officielle des fournitures a par ailleurs été diffusée fin juillet aux directions de l’éducation.

Entre le paiement de la prime, la finalisation des recrutements et l’approvisionnement des établissements, la rentrée scolaire se prépare sur plusieurs fronts simultanés. Reste à savoir si le calendrier remanié tiendra ses promesses sur le terrain, dans un secteur qui scolarise plus de onze millions d’élèves à travers le pays.

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