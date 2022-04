Primaire, moyen et lycée : calendrier des examens du 3e trimestre

Trois jours séparent les élèves du début du dernier trimestre de l’année scolaire 2021/2022, sur ce, les comités d’inspection et de suivi ont dévoilé le calendrier des cours et des examens de cette dernière ligne droite pour les deux paliers d’enseignement moyen et secondaire.

En effet, selon des sources bien informées, les comités sont parvenus à une sorte de « feuille de route ». Le troisième trimestre est divisé en trois périodes temporelles pour mieux orienter les directeurs des établissements scolaires sur le programme de ce dernier trimestre.

Les cours du troisième trimestre s’étendent sur une période de 4 semaines, du 10 avril au 05 mai, dont la troisième est consacrée au déroulement des devoirs, du 24 au 28 avril.

Les établissements scolaires profiteront d’un congé de trois jours durant la dernière semaine qui coïncide avec trois jours fériés : la journée du 1er mai, fête du Travail et les deux journées de la fête d’Aïd El Fitr.

Quant aux examens de fin d’année, dans le cadre de la préparation aux examens nationaux du brevet de l’enseignement moyen (BEM) et du baccalauréat (BAC), la semaine du 15 au 19 mai est consacré au déroulement des examens du BEM blanc et du BAC blanc.

Après une période d’arrêt de cours de 23 jours, les examens officiels du BEM et du BAC sont programmés pour la période qui s’étend du 06 au 16 juin.

Et en ce qui concerne les autres paliers, à savoir : 1ère, 2ème et 3ème année moyenne et 1ère et 2ème année secondaire, les dates du déroulement des examens du troisième trimestre sont programmés pour la semaine du 22 au 26 mai.

La période du 29 mai au 02 juin est consacrée à la correction des copies et la remise des relevés de note pour les différents paliers sauf la 4ème année moyenne et la 3ème année secondaire.

Nouvelle procédure d’évaluation concernant le passage du primaire au moyen

Quant aux examens de passage de la 5ème année primaire à la 1ère année moyenne, le ministre de l’Éducation nationale avait annoncé que l’examen de fin de cycle primaire est officiellement annulé partir de l’année scolaire en cours (2021/2022).

Cette procédure assure aux élèves du cycle primaire le passage au cycle moyen sans devoir passer par un examen de fin de cycle. Le passage se fera après une évaluation de la moyenne générale obtenue par les élèves durant la 5ᵉ année primaire.

À la suite de cette procédure, selon une source bien informée, un comité ministériel a été installé, afin d’établir une feuille de route qui permet de garantir le suivi des élèves passés du cycle primaire au cycle moyen. Le comité est parvenu à la nécessité d’établir une carte synthétique qui permet d’évaluer le niveau de l’élève dans les matières essentielle, à savoir les mathématiques, la langue arabe et la langue française.

En effet, cette évaluation permet aux enseignants du cycle moyen de repérer les points faibles de l’élève dans certaines matières et pouvoir lui apporter le support pédagogique nécessaire.

Et il convient de rappeler aussi, que l’examen de fin du cycle primaire est officiellement annulé, donc l’élève à juste besoin d’une moyenne annuelle égale ou supérieure à 05/10 pour pouvoir passer au cycle moyen.