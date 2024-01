Prévu en mars, le salon de l’automobile d’Alger finalement reporté

Le Salon de l’Automobile d’Alger, initialement prévu du 3 au 9 mars, a été repoussé du 9 au 15 juillet prochain. Cette modification de calendrier a été annoncée par la société Algeria Exhibitions, une filiale de la Safex, responsable de l’organisation des événements économiques au palais des expositions (Pins maritimes) d’Alger.

En effet, lors de la publication du programme des foires et expositions pour l’année 2024 sur son site web, Algeria Exhibitions n’avait pas inclus le Salon de l’Automobile d’Alger parmi les 54 manifestations prévues, et cela était surprenant, surtout avec une augmentation par rapport à l’année précédente, passant de 35 à 54 événements. Cependant, le lendemain de cette révélation, la SAE a rectifié le tir en ajoutant le salon automobile à la liste des manifestations de mars, aux côtés de l’avancée du Salon Equip Auto Algeria en février.

Malgré cette première correction, la SAE a finalement pris la décision de décaler le Salon de l’Automobile d’Alger pour le mois de juillet. Cette démarche semble plus appropriée, en considérant que la plupart des marques automobiles, ayant obtenu leur agrément, ne pourront entamer l’importation de leurs véhicules qu’à partir de mars ou avril, si tout se déroule normalement.

Raisons du report : anticipation des importations automobiles

Par ailleurs, la principale raison de ce décalage réside dans la nécessité d’anticiper le laps de temps nécessaire aux marques automobiles pour importer leurs véhicules en Algérie. Avec l’agrément en main, les entreprises devront attendre les mois de mars ou avril pour débuter le processus d’importation. Par conséquent, organiser le Salon de l’Automobile d’Alger en juillet permettra aux exposants de présenter leurs derniers modèles, qui ont récemment obtenu l’autorisation d’importation.

De plus, cette modification de date a suscité des réactions mitigées au sein du secteur automobile. Certains acteurs estiment que cela offre une opportunité idéale pour présenter les dernières innovations après l’obtention des autorisations d’importation. Cependant, d’autres s’inquiètent des répercussions sur la fréquentation du salon, notamment en raison de la période estivale où de nombreux citoyens sont en vacances.

Les conséquences économiques de ce changement de date soulèvent des interrogations. D’une part, l’anticipation des importations peut dynamiser le marché en présentant aux consommateurs des modèles récents et tant attendus. D’autre part, la période estivale pourrait entraîner une baisse de l’affluence, les potentiels acheteurs étant moins enclins à visiter le salon pendant leurs vacances.

Pour conclure, cette réorganisation du calendrier des événements laisse entrevoir la nécessité d’une planification plus rigoureuse des salons et foires en Algérie. Les erreurs initiales dans la programmation soulignent l’importance d’une coordination efficace pour assurer le succès de ces manifestations économiques. Il est crucial que les organisateurs prennent en compte les contraintes du marché, telles que les délais d’importation, pour offrir une expérience optimale aux participants et visiteurs.