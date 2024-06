Prévisions météorologiques pour le premier jour de l’Aïd al-Adha

Les services de la météorologie ont révélé leurs prévisions pour la journée de dimanche, premier jour de l’Aïd al-Adha, avec un temps majoritairement ensoleillé sur la plupart des régions du pays.

Selon le communiqué des services météorologiques, les régions nord du pays connaîtront un temps ensoleillé à partiellement nuageux. La vitesse des vents atteindra jusqu’à 30 km/h. Les températures varieront entre 27 et 33 degrés dans les régions côtières et entre 29 et 37 degrés dans les zones intérieures.

Pour les régions sud, un temps ensoleillé et chaud est attendu, notamment au centre du désert. Les températures oscilleront entre 38 et 48 degrés avec des vents pouvant atteindre 50 km/h.

Averses orageuses dans certaines wilayas

Des averses orageuses sont prévues à partir de 15h00 dans plusieurs wilayas, et elles se poursuivront jusqu’à minuit. Les wilayas concernées sont :

Médéa,

Bouira,

M’Sila,

Djelfa,

Aïn Defla,

Tissemsilt,

Tiaret,

Relizane,

Mascara,

Saïda,

El Bayadh,

Aïn Témouchent,

Sidi Bel Abbès,

Naâma,

Tlemcen.

Les services météorologiques ont également mis en garde contre des vents forts accompagnés de tempêtes de sable à partir de 21h00. Les wilayas concernées sont :

Timimoun,

Adrar,

Bordj Badji Mokhtar.

Ces prévisions soulignent l’importance de la prudence lors des déplacements et des activités extérieures pendant ce jour de fête, en raison des conditions météorologiques variées et parfois extrêmes.