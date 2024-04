Prévisions météo : vague de chaleur sur plusieurs wilaya dès ce vendredi 5 avril

Les régions du Nord de l’Algérie, en particulier l’ouest et l’ouest intérieur, seront confrontées à une vague de chaleur à partir de vendredi prochain, accompagnée d’une zone de haute pression atmosphérique.

Selon Houaria Benrekta, chargée de communication à l’Office national de météorologie (ONM), le ciel sera initialement voilé de nuages bas, devenant clair après la dissipation des nuages. Des cellules orageuses pourraient se former sur les hauteurs des régions ouest et centrales mercredi et jeudi après-midi.

Les températures varieront entre 18 et 27 degrés dans les régions centrales et orientales mercredi et jeudi, atteignant jusqu’à 34 degrés dans les régions de l’ouest.

Augmentation des températures à partir de vendredi

À partir de vendredi, les températures augmenteront pour osciller entre 20 et 30 degrés sur les zones côtières et entre 34 et 38 degrés dans les régions de l’ouest et de l’ouest intérieur, telles que Chlef, Mascara, Guelma, Aïn Defla et Saïda.

Benrekta a ajouté que le ciel sera relativement voilé dans les régions du sud, devenant nuageux jeudi avec des cellules orageuses isolées en fin de journée. Les températures varieront de 33 à 37 degrés et atteindront 39 degrés dans le sud le plus éloigné.

En résumé, les prévisions météorologiques pour l’Algérie indiquent des journées ensoleillées et chaudes, avec des températures en hausse à partir de vendredi, surtout dans les régions de l’ouest et de l’ouest intérieur. Il est conseillé de prendre des précautions contre la chaleur excessive et de rester hydraté pendant cette période.