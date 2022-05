Prévisions météo : un temps printanier pour ce dimanche 1er mai

Ce printemps à été marqué par un temps assez hivernal, en effet depuis mars 2022, la pluie qui s’était faite discrète pendant l’hiver, est présente depuis le mois de mars et le printemps tarde à s’installer.

Pour ce dimanche 1er mai 2022, l’Office National de Météorologie (ONM), contrairement aux jours précédents n’a émis aucun bulletin d’alerte spécial (BMS), pour la journée d’aujourd’hui. Et on notera un ciel assez dégagé dans tout le pays.

L’ouest du pays, aura droit à un beau soleil en cette journée du 1er mai, en effet les wilayas de l’ouest profiteront d’un temps printanier.

Dans les wilayas du centre le temps sera un peu moins clément, avec un temps un peu plus capricieux, le soleil sera présent mais avec la présence de nuages bas.

Pour l’est du pays, les nuages vont prédominer, avec tout de même la présence du soleil par endroits.

Enfin pour les régions sud, en ce 1er mai 2022, le soleil sera au rendez-vous sur la majorité des wilayas du sud.

Pour ce qui est du mercure lors de ce dimanche 1er mai 2022, au nord du pays, les températures oscilleront entre 17 et 26 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 15 et 27 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 19 et 38 degrés Celsius.