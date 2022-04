Prévisions météo : retour du printemps pour ce dimanche 24 avril

Concernant les régions nord du pays, excepté des bancs de brume locaux avec quelques nuages bas en début de matinée près des côtes ouest, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé.

Pour les régions sahariennes du pays, le ciel sera dégagé pour certaines régions, mais nuageux pour Béchar et Ghardaia.

Pour ce qui est du mercure lors de ce dimanche 24 avril 2022, au nord du pays, les températures oscilleront entre 17 et 24 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 17 et 26 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 21 et 39 degrés Celsius.