Prévisions Météo : retour des pluies et baisse des températures

Après plusieurs jours de chaleurs en ce début d’automne, les régions du nord et du centre du pays devront connaitre, dès cette fin de semaine, le retour des pluies et une baisse sensible des températures.

Selon les prévisions du site spécialisé « Arabiaweather », les régions du nord de l’Algérie seront au rendez-vous avec une baisse conséquente des températures, et ce, en raison de l’arrivée de courants humides Nord-Est provenant de la Méditerranée.

Ces prévisions font également état de fortes chances du retour de la pluie sur notamment les wilayas du Nord-Est du pays. Ainsi, des pluies sont attendues dès l’après-midi et la soirée du vendredi à samedi.

Des précipitations d’intensité faible à moyenne

Ces précipitations seront globalement d’intensité faible à moyenne et peuvent être parfois fortes dans certaines zones géographiques étroites, précise encore la même source dans ses prévisions concernant l’Algérie.

Dans les détails « Arabiaweather », souligne que la précipitation de ces courants d’air provenant du nord entraine une baisse des températures dans la région nord. Cela devra donner lieu à des temps saisonniers ordinaires.

Pour ce qui est des régions du centre et du sud du pays, la même source indique le temps reste chaud, avec des vents Sud-Est qui seront actifs dans les zones sahariennes pouvant provoquer quelques soulèvements de sable.