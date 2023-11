Prévisions météo : retour de la pluie en Algérie, que dit le bulletin de ce 20 novembre ?

Bien que relativement sec, ce mois de novembre nous a offert un temps ensoleillé sur l’ensemble du territoire national. Cependant, une transition météorologique se profile à l’horizon à partir de ce mardi, laissant présager le retour imminent des pluies. C’est dans cette dynamique de changement que se dessine la nécessité de se pencher sur les prévisions météo de ce lundi 20 novembre 2023. À travers cet article, explorez en détail le bulletin météo de la journée pour mieux appréhender les nuances climatiques à venir et adapter vos activités en conséquences.

Dans le panorama météorologique esquissé par l’Office National de la Météorologie pour ce lundi, une tendance au ciel dégagé à partiellement voilé marquera les régions Nord du pays, offrant ainsi une matinée dominée par la clarté atmosphérique. Cependant, une évolution est attendue au fil de la journée, avec une progression des voiles nuageux sur les régions côtières et intérieures du Centre et de l’Est, annoncée pour la soirée.

Quant aux vastes étendues sahariennes, le bulletin météo de ce 20 novembre révèle une diversité atmosphérique. Une configuration à ciel partiellement voilé caractérisera l’extrême Sud vers le Sahara central, contrastant avec un ciel dégagé sur les autres régions de notre grand Sud.

Prévisions Météo Algérie du 20 novembre : quelles sont les températures du jour ?

Côté thermomètre, les prévisions de Météo Algérie dépeignent des variations significatives des températures maximales pour ce lundi. Les régions côtières connaîtront des valeurs oscillant entre 18 et 28 °C. À l’intérieur des terres, les températures se situeront entre 19 et 27 °C. Pendant ce temps, les vastes étendues sahariennes afficheront des valeurs plus élevées, entre 21 et 31 °C, témoignant d’une chaleur plus marquée.

Pour illustrer ces prévisions, les services de l’ONM ont spécifié quelques indications thermiques pour certaines villes. Ainsi, Tipaza devrait enregistrer 20 °C, tandis qu’Oran affichera 22 °C. Béjaia et Skikda verront le mercure atteindre 26 °C, suivi d’El Tarf avec des températures de l’ordre de 28 °C.

À l’intérieur du pays, Sétif se stabilisera à 21 °C, tandis que Batna et Blida enregistreront respectivement 22 °C et 23 °C. Chlef et Mascara afficheront des valeurs thermiques de 25 °C. Quant aux régions sahariennes, El Oued et Béchar connaîtront des températures de 23 °C, tandis que Timimoun enregistrera une chaleur plus prononcée, culminant à 27 °C.

