Prévisions Météo : retour de la pluie dans 3 wilayas ce 10 juin

La saison estivale marque sa présence avec un ciel dégagé et une hausse des températures ; et pourtant la pluie persiste encore dans certaines régions du pays. Pour ce vendredi 10 juin, l’Office National de la Météorologie (ONM) a mis en garde contre des pluies qui affecteront trois wilayas du Sud.

Dans son bulletin météorologique de ce vendredi 10 juin ; l’ONM a fait savoir que « le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord » ; et ce, « à l’exception de quelques bancs de brume avec nuages bas près des côtes et dans les vallées ».

Concernant les régions Sahariennes, Météo Algérie a indiqué que « le ciel sera dégagé » ; toutefois, l’ONM a placé en vigilance jaune trois wilayas du Sud, mettant en garde contre des averses de pluies.

D’après la carte interactive sur le site de l’ONM ; il s’agit de Tamanrasset, Djanet et Illizi. Ces wilayas connaîtront des pluies dont la quantité est estimée entre 15 et 20 mm localement ; à compter de ce vendredi à 12h jusqu’au soir 21h.

Météo Algérie : quelles températures pour ce 10 juin ?

Pour ce qui est des températures maximales ce vendredi 10 juin ; l’ONM a prévu des températures maximales comprises entre 26 et 32 degrés Celsius sur les régions côtières ; avec 27 °C à Béjaia, 29 °C à Annaba et Tipaza ; et 30 °C à Oran et Tenes.

Les températures varieront entre 26 et 40 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays ; avec respectivement 28 et 29 °C à Guelma et Mila ; 32 °C à Bouira et Djelfa et 37 °C à Mascara.

Les régions sahariennes connaîtront des températures maximales comprises entre 37 et 47 degrés Celsius ; avec 38 °C à Djanet, 39 °C à El Oued et 42 °C à Bechar ; a encore indiqué Météo Algérie.