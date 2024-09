Prévisions météo pour le lundi 2 septembre : quel temps fera-t-il aujourd’hui en Algérie ?

La saison automnale approche, apportant ses matinées embrumées et ses journées pluvieuses. La météo de ce lundi 2 septembre 2024 prévoit une journée variée à travers l’Algérie, avec des conditions climatiques contrastées entre les régions Nord et Sahariennes.

Selon le bulletin de l’Office National de la Météorologie (ONM), les régions Nord connaîtront un ciel dégagé à partiellement voilé, avec le développement de foyers orageux isolés durant l’après-midi et la soirée. Ces orages toucheront particulièrement les zones intérieures, les Hauts Plateaux et la région des Aurès, pouvant occasionner des averses de pluie locales.

Dans les régions sahariennes, les conditions météorologiques se révéleront plus complexes. Le Bécharois, le Nord Sahara et le Nord-Ouest des Oasis afficheront un ciel souvent voilé, accompagné d’une tendance orageuse.

De plus, de l’Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, ainsi qu’au niveau de la frontière algéro-malienne, un ciel fréquemment voilé dominera la journée, avec des cellules orageuses en développement durant l’après-midi et la soirée, susceptibles d’occasionner des averses de pluie par endroits. Les autres régions sahariennes bénéficieront d’un ciel généralement dégagé à partiellement voilé.

Bulletin météo de ce lundi : quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, l’ONM annonce des valeurs maximales oscillant entre 26 et 35 °C sur les régions côtières. À l’intérieur du pays, les températures atteindront entre 31 et 39 °C. Dans le Grand Sud, la chaleur se fera ressentir, avec des températures maximales comprises entre 29 et 45 °C.

BMS – Météo Algérie : alertes « jaune » et « orange » dans ces wilayas !

Outre ces prévisions, Météo Algérie a placé en vigilance jaune « orage » un grand nombre de wilayas, notamment Sidi-Bel-Abbès, Souk-Ahras, Laghouat, Bordj-Bou-Arreridj, Ghardaïa, M’sila, Mila, Oum-El-Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djanet, Djelfa, Illizi, Constantine, Khenchela, Biskra et Béchar.

En parallèle, un Bulletin Météorologique Spécial (BMS) a aussi placé les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Guezzam et Tamanrasset en vigilance orange « pluie ». Ces régions du Sud du pays devraient enregistrer des précipitations importantes, avec des quantités estimées entre 20 et 40 mm. Le BMS précise que cette alerte de niveau 2 restera en vigueur jusqu’au lundi 2 septembre à 03h00.