Prévisions météo pour cette fin de semaine : pluies, vents… Temps et températures du jeudi 6 mars

En cette fin de semaine, les conditions météorologiques du jeudi 6 mars 2025 s’annoncent contrastées entre le Nord et le Sud du pays, avec des précipitations attendues sur plusieurs régions et des températures en nette différence selon les zones géographiques. Dans cet article, découvrez la météo qui vous attend aujourd’hui et préparez-vous en conséquence.

Le temps sera généralement voilé à localement nuageux sur les régions du Nord, avec quelques précipitations locales durant l’après-midi. Ces pluies s’étendront progressivement sur l’ensemble des régions Nord et prendront parfois un caractère orageux, notamment sur les régions intérieures, les hauts plateaux et la région des Aurès, où elles pourraient être localement intenses en fin de journée.

Les vents souffleront à des intensités variables selon les régions. Sur les côtes Ouest et Centre, ils resteront faibles à modérés, avec des vitesses comprises entre 15 et 30 km/h. Sur les côtes de l’Est, ils seront plus soutenus et atteindront entre 30 et 50 km/h. À l’intérieur des terres, les vents souffleront principalement de l’Est, avec des vitesses oscillant entre 15 et 30 km/h sur les hauts plateaux et la région des Aurès.

Le temps en Algérie : quelles sont les prévisions météo au Sud du pays ?

Le Sud du pays connaîtra un temps instable par endroits, notamment le long de la bande frontalière algéro-malienne, où un ciel voilé à localement nuageux dominera. Quelques précipitations parfois orageuses pourraient s’y manifester, avec un risque d’intensité notable par endroits. Sur le Nord de Béchar, le Nord du Sahara et la région des Oasis, le ciel sera souvent nuageux, avec des averses possibles. Le reste des régions sahariennes connaîtra un temps plus stable, alternant entre passages nuageux et éclaircies ensoleillées.

Les vents varieront également selon les zones. Sur le Nord du Sahara et l’extrême Sud, ils souffleront entre 20 et 40 km/h, avec des pointes pouvant atteindre 50 km/h vers le Sahara central et oriental. Sur le Sud-Ouest du pays, ils seront d’Ouest à Sud-Ouest et oscilleront entre 15 et 30 km/h.

Le Sahara central connaîtra des vents d’Ouest plus forts, atteignant entre 30 et 50 km/h, ce qui pourrait provoquer quelques soulèvements locaux de sable. Sur le reste des régions du Sud, ils resteront variables, avec des vitesses comprises entre 15 et 30 km/h.

Concernant le mercure, les régions côtières connaîtront des températures maximales oscillant entre 18 °C et 22 °C. Dans les régions intérieures, elles varieront entre 10 °C et 23 °C. Dans le Sud, la chaleur sera nettement plus marquée, avec des températures comprises entre 13 °C et 37 °C.

Alerte météo : persistance des pluies dans ces régions !

Outre ces prévisions météorologiques, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un Bulletin Météo Spécial (BMS) plaçant plusieurs wilayas en vigilance orange pour des risques de fortes pluies. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Saïda, Mascara, Relizane, Tiaret, Tissemsilt et Chlef. La quantité de précipitations attendue oscille entre 20 et 30 mm. Ce bulletin reste en vigueur jusqu’à 03h00ce jeudi.

Par ailleurs, Météo Algérie a également placé plusieurs autres wilayas en vigilance jaune pour des risques de pluie et d’orages. Il s’agit des wilayas de Laghouat, Bordj Bou Arréridj, M’Sila, Mostaganem, Djelfa, El Bayadh, Aïn Defla, Médéa, Naâma, Bouira et Ouled Djellal. Cette alerte signale des conditions météorologiques instables qui pourraient entraîner des précipitations modérées, accompagnées localement d’orages.