Prévisions météo pour ce mardi 11 mars : pluie ou soleil, quel temps faut-il prévoir aujourd’hui ?

Les prévisions météorologiques promettent d’être imprévisibles ce mardi 11 mars. Alors que les conditions climatiques varieront selon les régions, cet article vous présente les dernières prévisions météo en Algérie, afin que vous puissiez anticiper au mieux le temps pour cette journée.

Dans l’Ouest du pays, la matinée sera généralement ensoleillée. Cependant, à partir de l’après-midi, des nuages feront leur apparition, accompagnés de quelques averses, parfois orageuses, en particulier sur les régions intérieures et les hauts plateaux. Une amélioration des conditions est attendue en fin de soirée.

Pour les régions du Centre et de l’Est, la météo de ce mardi prévoit quelques nuages bas avec du brouillard localisé près des côtes et sur les hauts plateaux intérieurs. Au fil de la journée, le ciel se dégagera partiellement avant de se couvrir progressivement en soirée, avec des averses locales, parfois orageuses, affectant surtout les hauts plateaux et les régions de l’Est.

Dans le sud, un ciel partiellement nuageux dominera sur l’extrême Sud, vers le Hoggar/Tassili, ainsi qu’au niveau de la bande frontalière algéro-malienne. En fin de journée, le ciel deviendra plus couvert avec des averses locales, parfois orageuses. Le reste des régions sahariennes connaîtra un temps généralement clair à partiellement nuageux. Des vents forts, associés à des soulèvements de sable, entraîneront une visibilité réduite, en particulier dans la région de Tindouf.

Concernant les températures maximales, elles varieront selon les régions du pays. Sur les côtes, les températures seront agréables, oscillant entre 20 °C et 25 °C. Dans les régions intérieures, les températures se situeront entre 17 °C et 25 °C, offrant un climat modéré et tempéré. Quant aux régions du Sud, elles connaîtront des températures allant de 23°C à 40°C.

Météo Algérie : les vents vont-ils persister ce mardi ?

À l’Ouest, les vents souffleront de secteur Ouest à Sud-Ouest, avec des vitesses allant de 30 à 40 km/h, pouvant atteindre jusqu’à 50 km/h près des côtes. Sur les régions intérieures et les hauts plateaux, les vents seront variables, soufflant principalement du Sud-Ouest, avec des vitesses de 15 à 30 km/h, avant de se diriger vers l’Ouest dans l’après-midi, où des rafales pouvant atteindre localement 50 km/h sont possibles.

Dans la région des Aurès et des hauts plateaux, les vents souffleront également du Sud-Ouest à l’Ouest, avec des vitesses comprises entre 20 et 30 km/h, accompagnées de rafales pouvant atteindre 40 km/h durant la journée. En revanche, dans les régions du Centre et de l’Est, les vents souffleront de 15 à 30 km/h, avec une orientation variable, souvent au Sud-Ouest. Sur les régions intérieures et les hauts plateaux, les vents souffleront également entre 15 et 30 km/h, avant de se rediriger vers l’Ouest avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h en fin de journée.

Enfin, dans le Sud, des vents souffleront entre 30 et 40 km/h, notamment sur le Sud-Ouest, le centre saharien, le Sahara oriental et le Sud-Est. Ces vents seront parfois forts dans l’extrême Sud, vers le Hoggar /Tassili, provoquant des soulèvements de sable et réduisant la visibilité. Dans le reste des régions sahariennes, les vents souffleront entre 15 et 30 km/h, apportant un temps plus calme.