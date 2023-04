Prévisions météo pour ce lundi 10 avril : le beau temps fait son retour

Le beau temps fait son retour en Algérie, avec des prévisions météo calmes et stables sur la majeure partie du pays. Cependant, quelques nuages persisteront sur certaines régions du Sud. Quel temps fera-t-il ce lundi 10 avril 2023 ?

Un temps calme et un ciel bleu lumineux marqueront la majorité des régions du pays aujourd’hui. Dans son bulletin météo de ce lundi 10 avril 2023, l’Office National de la Météorologique (ONM) a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Nord du pays ».

En outre, les services de Météo Algérie ont indiqué qu’ « un ciel souvent voilé à localement nuageux marquera les régions sahariennes de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental ». D’après la même source, « le ciel se dégagera progressivement sur le Sahara oriental à partir de l’après-midi ». De plus, l’ONM a fait savoir qu’ « un ciel généralement dégagé couvrira les autres régions de notre grand Sud ».

Point météo : quelles sont les températures pour ce 10 avril ?

Par ailleurs, Météo Algérie a prévu des températures maximales oscillant entre 21 et 32 °C sur les régions côtières du pays, avec 21 °C à Annaba et à Skikda, 22 °C à Béjaia, 24 °C à Alger et 28 °C à Alger. Au niveau des régions intérieures du pays, les mêmes services ont indiqué que les températures maximales de ce lundi 10 avril iront de 18 à 32 °C. Ainsi, l’ONM a prévu 23 °C à Mila et à Sétif, 24 °C à Blida, 26 °C à Tiaret et 32 °C à Relizane.

Enfin, pour ce qui est des régions Sud du pays, Météo Algérie a fait savoir que les températures maximales varieront entre 26 et 36 °C sur les régions sahariennes. Avec 26 °C à El Oued, 29 °C à Illizi et 32 °C à Adrar.