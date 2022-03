Prévisions météo : pluie, neige et froid au rendez-vous

Après près de deux mois de beau temps et de soleil, qui a dominé sur la majorité des wilayas du pays, les deux derniers jours du mois de février, ont été marqués par un retour de la pluie et de la neige. Et même si ce premier jour du mois de mars a été ensoleillé pour une majorité partie du pays, les prévisions météorologiques, annonceraient des perturbations météorologiques pour les jours prochains, avec des pluies, de la neige mais aussi une baisse des températures.

Selon les prévisions météorologiques, une perturbation arriverait dans la nuit du jeudi 3 mars, pour bien s’installer à partir du lendemain vendredi 4 mars. Cette perturbation arriverait d’abord par les wilayas de l’ouest en touchant les wilayas suivantes : Oran, Mostaganem, Sidi Bel Abbes, Telemcen, Saida, Tiaret et Chlef. Pour arriver progressivement vers les du centre, à savoir : Alger, Blida, Tipaza, Boumerdes, Tizi Ouzou et Béjaia. Et enfin se développer vers les wilayas de l’est du pays : Skikda, Annaba, Constantine, El Taref, Jijel et Tebessa.

Des pluies seront aussi à enregistrer au nord du Sahara.

Pour ce qui est de la neige, elle fera aussi son retour en même temps que la pluie, des chutes de neige, seront à enregistrer dans les wilayas de l’intérieur, entre 600 et 900 mètres d’altitude. Les wilayas concernées sont : El Bayadh, Batna, Médéa, Bouira, Djelfa et Naama.

Prévisions météorologiques pour la semaine prochaine

La fin de la semaine devrait être marquée par des perturbations qui toucheront l’ensemble des wilayas du pays. Ceci devrait se poursuivre pour le début de la semaine prochaine, toujours selon les prévisions. Les wilayas du nord du pays, connaitront donc à nouveau un temps pluvieux et ce à cause d’une perturbation qui pour la semaine prochaine devrait arriver à partir des régions de l’est du pays. Cette perturbation qui devrait arriver du côté est à partir de dimanche prochain, puis toucher les wilayas du centre à partir de lundi. Ces perturbations devraient selon les prévisions durer jusqu’à la fin de la semaine prochaine.

Quant au températures, elles connaitront une baisse sensible durant cette perturbation, et cela surtout en matinée et la nuit, on pourrait enregistrer des températures allant de -5 à 0 degrés dans les wilayas de l’intérieur, et entre 2 et 7 degrés dans les wilayas côtières. Alors que les températures enregistrées durant la journée ne devraient pas dépasser les 12 degrés au Nord, et 25 degrés au Sud.