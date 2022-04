Prévisions météo : pluie et vent au rendez-vous ce jeudi 21 avril

Le printemps a finalement de nouveau cédé sa place à un temps hivernal, ce jeudi 21 avril, on notera le retour de la pluie, mais aussi les vents qui seront parfois violents sur certaines wilayas. En effet l’Office National de Météorologie (ONM), a émis un bulletin météo avec plusieurs alertes, pluie, vent violent et orage.

Les wilayas concernées par l’alerte pluie sont : Bejaia, Jijel, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Skikda, Annaba, El Taref, Soukh ahras, Guelma, Constantine, Batna, Oum El Bouaghi, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi ouzou, Bouira, Blida et Médéa.

Une autre alerte pour des vents forts souffleront parfois en rafales sur les wilayas d’Alger, Boumerdes, Tizi ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Taref.

Coté ciel pour ce jeudi 21 avril

Pour les régions Ouest, on notera des passages nuageux, avec quelques pluies sur les régions côtières et intérieures s’améliorant à partir de l’après-midi.

Concernant les régions Centre, le ciel sera souvent nuageux avec quelques pluies parfois orageuses notamment sur les régions côtières et intérieures s’améliorant à partir de la fin d’après-midi.

Pour les régions Est, le ciel sera souvent nuageux avec pluies parfois sous forme d’averses orageuses, ces pluies seront localement assez marquées en matinée.

On notera une amélioration progressive sur les hauts plateaux et les Aurès en fin d’après-midi.

Enfin pour les régions Sahariennes, on notera quelques passages nuageux sur le nord Sahara et les oasis, avec de faibles pluies en matinée sur le nord des oasis sino sur les autres régions saharienne le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Les températures pour ce mardi 19 avril

Pour ce qui est du mercure pour ce jeudi 21 avril 2022, on notera une légère baisse. Au nord du pays, les températures oscilleront entre 17 et 21 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 12 et 22 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 20 et 41 degrés Celsius.