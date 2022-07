Prévisions météo : persistance de la canicule ce 4 juillet

Pour ce lundi 4 juillet 2022, l’Office National de Météorologie (ONM), a annoncé la persistance de la canicule. Les températures caniculaires concernerons : El Oued, Touggourt, Ouargla, Skikda, Annaba, El Taref, M’sila et Batna. Cette canicule touchera aussi les régions côtières, intérieures ainsi que les hauts plateaux centre et est.

L’ONM a aussi émis un bulletin météo spécial, de niveau 1 orage. Ce BMS est valable sur les wilayas suivantes : Sidi Bel Abbes, Souk Ahras, Tissemsilt, Tiaret, Oum El Bouaghi, Tebessa, El Bayadh, Khenchla, Ain Defla, Médéa, Saida et Naama.

Le ciel ce lundi 4 juillet, pour les régions Nord, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé. Mais aussi la formation de quelques foyers orageux sur les régions intérieures.

Concernant les régions Sahariennes, le ciel sera partiellement voilé en général.

Les températures pour ce lundi 4 juillet

Pour ce lundi 4 juillet 2022, le mercure affichera des températures caniculaires dans plusieurs wilayas. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 29 et 42 degrés sur les zones côtières; entre 35 et 45 degrés dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 38 à 49 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.