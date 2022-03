Prévisions météo : l’hiver se maintient pour aujourd’hui

L’Algérie a connu durant cet hiver 2022, un temps printanier avec un ciel dégagé et ensoleillé, qui a pris fin avec l’arrivée des précipitations en ce mois de mars 2022, en effet la première semaine du mois en cours a été généreuse en pluie.

Cependant une petite accalmie semble pointer le bout de son nez en ce mercredi 9 mars. L’office national de la météorologie, indique une alerte jaune pluie dans sa carte de vigilance émise aujourd’hui sur 3 wilayas : Tizi Ouzou, Béjaia et Jikel .

Quelles prévisions météo pour aujourd’hui ?

Selon les prévisions de l’ONM, du coté des wilayas du centre le ciel sera souvent nuageux sur les régions côtières avec quelques pluies par intermittence. Bancs de brume locaux sur l’intérieur et les hauts plateaux avec quelques nuages bas en matinée devenant souvent nuageux avec quelques pluies.

Du coté ouest du pays des bancs de brume locaux avec quelques nuages bas près des côtes et dans les vallées de l’intérieur et les hauts plateaux en début de matinée puis le ciel sera souvent nuageux près des côtes.

Cette fois-ci nous allons du coté est, ou l’on notera un ciel couvert et des précipitations sur les cotes et dans les vallées de l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès, tout au long de cette journée.

Enfin, les régions sahariennes auront droit à un Ciel souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies éparses sur l’ouest et généralement dégagé sur les autres régions. Le Ciel sera dégagé dans les wilayas d’extrême sud.

Pour ce qui est du mercure, dans les wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 9 et 19 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 8 et 19 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 14 et 28 degrés.