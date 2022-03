Météo Algérie : les prévisions de ce 21 mars

Pour cette journée lundi 21 mars 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo de vigilance jaune pluie orageuse.

Les wilayas concernées par cette vigilance sont : Alger, Sidi Bel Abbes, Tipaza, Tissemssilt, Relizane, Tiaret, Tizi Ouzou, Chlef, Mostagnem, Djelfa, Ain Defla, Médéa, Saida, Boumerdes, Bouira, Mascara et Blida.

Dans les régions Ouest, des bancs de brume locaux avec quelques nuages bas en matinée près des côtes puis le ciel sera souvent nuageux avec quelques pluies éparses parfois sous forme d’averses orageuses notamment sur les régions côtières et intérieures. Suspension de quelques particules de sable dans l’atmosphère à partir de l’après-midi.

Pour les régions Centre, elles auront droit à quelques passages nuageux en matinée pouvant être parfois denses et engendrer de faibles pluies par endroits devenant souvent nuageux en soirée avec quelques pluies. Mais aussi suspension de quelques particules de sable dans l’atmosphère à partir de l’après-midi

Concernant les régions Est, des bancs de brume locaux avec quelques nuages bas en matinée notamment dans les vallées de l’intérieur et les hauts plateaux ainsi que les Aurès et développement de quelques foyers orageux isolés sur les hauts plateaux et les Aurès engendrant quelques averses de pluie en fin d’après-midi.

Enfin pour les régions Sahariennes, le ciel sera partiellement voilé sur la région de Béchar, le nord Sahara et les oasis et généralement dégagé sur les autres régions.

Températures pour ce jeudi 17 mars

Pour ce qui est des températures, pour le nord du pays les températures oscilleront entre 17 et 21 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 13 et 27 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 18 et 33 degrés.