Après plusieurs journées de temps relativement stable et de températures agréables, la météo en Algérie s’apprête à changer. Un nouvel épisode de perturbations atmosphériques est attendu dès mercredi 25 novembre, avec des pluies sur les régions du Nord, une baisse progressive des températures et une extension des précipitations vers le Sud-Ouest du pays.

Le temps reste globalement calme ce mardi 24 novembre sur la quasi-totalité du territoire national. Un ciel dégagé à ensoleillé dominera les conditions météorologiques, offrant une journée relativement agréable, notamment après les épisodes de vent et de pluie enregistrés ces derniers jours dans plusieurs régions.

Cette accalmie devrait toutefois être de courte durée. Selon les prévisions de l’Office national de la météorologie (ONM), un changement de temps se profile dès mercredi, avec l’arrivée d’une perturbation atmosphérique qui devrait progressivement affecter les régions du Nord.

Météo Algérie : un nouvel épisode pluvieux attendu dès mercredi

L’évolution météorologique annoncée s’explique par l’arrivée d’une masse d’air relativement froide sur le bassin méditerranéen, qui devrait gagner les régions du nord du pays à partir de mercredi. Cette situation favorisera l’installation d’un temps plus instable, marqué par des précipitations et une baisse progressive du mercure.

Les régions du Nord devraient ainsi connaître le retour des pluies, sous forme d’averses d’intensité variable. Cet épisode pluvieux concerne particulièrement les zones côtières, selon les prévisions de l’ONM.

La perturbation devrait ensuite poursuivre sa progression vers les régions de l’Ouest, avec des précipitations attendues jusqu’à Béchar à partir de jeudi soir. Cette évolution témoigne d’un changement plus marqué des conditions météorologiques, après une période dominée par la stabilité et les éclaircies.

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Perturbations météo : les températures en baisse à partir de jeudi

Outre les précipitations, cette perturbation s’accompagnera d’une baisse progressive des températures, particulièrement sensible à partir de jeudi et vendredi sur les régions du Nord.

Les températures devraient ainsi osciller entre 16 et 18 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures et les Hauts Plateaux enregistreront des valeurs comprises entre 12 et 14 °C. Une baisse qui marquera le retour de conditions plus fraîches, en particulier durant les matinées et les soirées.

Dans le Sud-Ouest, notamment à Béchar, le thermomètre devrait afficher entre 20 et 22 °C jeudi, avant de reculer davantage vendredi, avec des températures comprises entre 16 et 18 °C.

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Les autres régions du Sud devraient, en revanche, conserver des températures relativement plus douces, oscillant entre 22 et 28 °C.

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Une semaine qui bascule vers un temps plus automnal

Alors que ce mardi s’annonce encore largement ensoleillé et relativement doux, les prévisions pour les prochains jours annoncent donc une transition vers un temps plus frais et pluvieux. Le changement devrait se faire progressivement, avec les premières précipitations dès mercredi sur le Nord, avant une baisse plus nette des températures jeudi et vendredi.

Les prochains bulletins météorologiques permettront de préciser l’évolution de cette perturbation, notamment concernant l’intensité et la répartition des pluies sur les différentes régions du pays.

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