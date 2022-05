Prévisions météo : le printemps toujours au rendez-vous ce 14 mai

Ce samedi 14 mai, on peut dire que le printemps s’est installé depuis quelques jours. En effet, depuis maintenant quelques jours, la météo affiche un temps printanier et ce mois de mai est marqué par un le beau temps et des températures qui partent à la hausse.

L’Office National de Météorologie, n’a émis aucun bulletin d’alerte météo spécial (BMS), pour ce samedi 14 mai 2022.

Pour ce samedi le ciel restera en général clair et ensoleillé sur la majorité du pays.

Concernant l’est et le centre du pays, le ciel sera ensoleillé avec quelques nuages bas sur certaines wilayas.

Pour la région Oranie, donc à l’ouest du pays, le temps sera en général dégagé, on notera tout de même des passages nuageux assez épais sur Tlemcen, Saida et Mascara.

Enfin, pour le sud du pays, le ciel restera dégagé sur la plupart des wilayas, sauf sur Djanet ou le ciel se couvrira progressivement durant la journée de ce samedi.

Les températures pour ce jeudi 12 mai