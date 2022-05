Prévisions météo : le printemps s’installe en Algérie ce 12 mai

Ce jeudi 12 mai, on peut dire que le printemps s’est installé chez nous. En effet, depuis maintenant quelques jours, la météo affiche un temps printanier, et ce mois de mai est marqué par le beau temps et le soleil.

L’Office National de Météorologie, n’a émis aucun bulletin d’alerte météo spécial (BMS), pour ce jeudi 12 mai 2022.

Dans les régions nord du pays, excepté quelques bancs de brume sur l’extrême ouest en matinée, le ciel sera généralement dégagé. Et excepté quelques passages nuageux sur les hauts plateaux et les Aurès en matinée, le ciel sera généralement ensoleillé.