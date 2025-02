Prévisions météo : la pluie sera de retour en Algérie dès ce mercredi 12 février

Après quelques jours de stabilité météorologique, les conditions pourraient se détériorer ce mercredi 12 février 2025, avec le retour de la pluie et d’un temps froid dans plusieurs régions du pays. Dans cet article, découvrez ce que vous réserve la météo pour la journée.

Ce mercredi, le temps s’annonce globalement dégagé à partiellement nuageux. À partir de la fin d’après-midi, la couverture nuageuse s’intensifiera progressivement sur les régions du Centre et de l’Ouest, avant de gagner les régions de l’Est au cours de la nuit. Des averses sont attendues, parfois accompagnées d’orages et localement de grêle, notamment dans les zones côtières et intérieures.

Dans le Sud du pays, le ciel restera généralement dégagé. Toutefois, quelques nuages bas marqueront le Nord des oasis en début de matinée. Pour ce qui est des températures maximales prévues aujourd’hui, les valeurs afficheront :

Régions côtières : entre 20 °C et 22 °C

: entre Régions intérieures : entre 14 °C et 22 °C

: entre Régions du Sud : entre 18 °C et 34 °C

La météo en Algérie : changement de temps dès ce mercredi soir !

Les conditions météorologiques vont connaître un changement à partir de ce mercredi soir dans les régions du Centre et de l’Est du pays. Une dépression atmosphérique apportera des pluies abondantes et une baisse marquée des températures.

En effet, la météo annonce l’arrivée d’une perturbation chargée d’air froid et de fortes précipitations dès mercredi soir. Alors que le ciel restera dégagé à partiellement nuageux en début de journée, une couverture nuageuse plus dense s’installera progressivement en fin d’après-midi sur les régions centrales et occidentales, avant d’atteindre l’Est du pays durant la nuit.

Retour du froid en Algérie : des précipitations orageuses et des températures glaciales

D’importantes averses orageuses, parfois accompagnées de grêle, sont à prévoir dans plusieurs wilayas du Centre et de l’Est. L’intensité des précipitations sera particulièrement marquée jeudi, avec des cumuls dépassant localement les 40 mm. Cette perturbation affectera les wilayas d’Alger, Boumerdès, Tipaza, Blida, Médea, Bouira, Tizi Ouzou, Béjaia, Skikda, Souk Ahras, Batna, Constantine et Jijel.

Les températures chuteront significativement, notamment dans les régions intérieures et sur les hauteurs, où le mercure oscillera entre -5 °C et 0 °C durant la nuit et la matinée. Sur le littoral, les valeurs minimales varieront entre 4 °C et 7 °C, tandis que les maximales atteindront 10 °C à 18 °C dans le Nord et 20 °C à 30 °C dans le Sud.