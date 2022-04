Prévisions météo : la pluie fait son retour ce 27 avril

Après quelques jours printaniers, la pluie va faire son retour. Pour ce mercredi 27 avril 2022, l‘Office National de Météorologie (ONM), a émis deux bulletins météo d’alerte de niveau 1, pour pluie, orage et vent de sable.

Les wilayas concernées par l’alerte vent de sable sont : Ouargla, Touggourt, El Oued, El Meniaa et Ghardaia.

Les wilayas concernées par l’alerte orage et pluie sont : Alger, Tipaza, Tissemssilt, Relizane, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Ain Defla, Médéa, Saida, Mascara et Blida.

Pour les régions Ouest et Centre, on notera un ciel voilé à nuageux avec quelques pluies notamment sur les régions côtières et intérieures de l’ouest.

On notera aussi le développement de foyers orageux isolés sur l’intérieur et les hauts plateaux durant l’après-midi engendrant quelques averses de pluies par endroits, pouvant évoluer localement vers les côtes centre en soirée.