Prévisions Météo : la pluie de retour au nord du pays ce 17 décembre

Le retour de la pluie et la baisse des températures marqueront les prévisions météorologiques de ce samedi 17 décembre 2022. En effet, la pluie sera de retour dans plusieurs wilayas du pays aujourd’hui, notamment celles du nord.

D’après le bulletin météorologique du média arabophone Ennahar Online, la pluie marquera son retour ce samedi, 17 décembre 2022, dans plusieurs wilayas du nord. Notamment les wilayas de Chlef, Oran, Sidi Bel Abbès, Tiaret, Alger, Blida, Tizi Ouzou, M’Sila, Ain Oussara, Bou Saada, Ouled Djellal, Jijel Skikda, Annaba et Souk Ahras. La même source a indiqué que la quantité de pluie attendue atteindra les 15 mm localement.

Concernant l’état de la mer, les services de Météo Algérie ont émis une vigilance marine de couleur jaune, mettant en garde contre des vagues dangereuses qui affecteront certaines côtes ouest du pays aujourd’hui. Il s’agit spécifiquement de Mostaganem, Tenes et Bouharoun.

Quelles sont les prévisions météorologiques pour ce samedi ?

Par ailleurs, les prévisions météorologiques de ce samedi, 17 décembre 2022, indiquent qu’un ciel voilé à nuageux couvrira les régions nord du pays, avec quelques pluies. Alors qu’un ciel généralement dégagé est prévu sur l’ensemble des autres régions du pays.

Par rapport aux températures maximales prévues aujourd’hui, le même bulletin météorologique a fait part d’une baisse considérable des températures ce samedi, conformément aux moyennes saisonnières. Avec 15 °C à Djelfa et à Constantine, ainsi que 17 °C à Batna, à Mila et à Khenchela. Une température oscillant les 20 °C à Oran et à Guelma et les 22 °C à Alger, à Béjaia, à Jijel et à Skikda. Enfin, 24 °C à Tindouf et 28 à Illizi.