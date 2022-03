Prévisions météo : hausse des températures pour ce 28 mars

L’Algérie a connu pendant deux mois un temps printanier avec un ciel dégagé et ensoleillé, pour ensuite connaître un mois de mars 2022 et un début de la saison du printemps pluvieux.

Pour cette journée du lundi 28 mars 2022, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte météo vents de sable de niveau 1 pour 3 wilayas du sud du pays, ces dernières sont : Béni Abbes, Béchar et Tindouf .

Dans les régions du Nord auront droit à des bancs de brume locaux et des nuages bas en matinée près des côtes, les hauts plateaux est et les Aurès, puis le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Ciel devenant de plus en plus voilé à partir de la fin d’après-midi sur le sud-ouest.

Températures pour ce lundi 28 mars

Pour ce qui est des températures, une légère hausse du mercure se fera ressentir dans tout le pays. Pour le nord du pays les températures oscilleront entre 17 et 25 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 18 et 29 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 25 et 40 degrés.