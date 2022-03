Prévisions météo : fortes précipitations sur 8 wilayas du nord

Depuis le début de ce mois de mars 2022, et après plus de deux mois sans précipitations, la pluie mais aussi la neige ont fait leur retour.

Un bulletin météo spécial a été émis par l’Office National de Météorologie (ONM), pour la journée de ce mardi 8 mars, vigilance jaune de niveau 1, pluies orageuses dans les wilayas suivantes: Alger, Tipaza, Tizi Ouzou, Batna, Khenchla, Biskra, Boumerdes et Blida.

Les prévisions de l’ONM prévoient, du coté ouest du pays des bancs de brume locaux avec quelques nuages bas près des côtes et dans les vallées de l’intérieur et les hauts plateaux en début de matinée puis le ciel sera souvent nuageux près des côtes avec quelques pluies. Du coté des wilayas du centre le ciel sera souvent nuageux sur les régions côtières avec quelques pluies par intermittence. Bancs de brume locaux sur l’intérieur et les hauts plateaux avec quelques nuages bas en matinée devenant souvent nuageux avec quelques pluies.

Cette fois-ci nous allons du coté est, ou l’on notera des bancs de brume locaux dans les vallées de l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès en matinée puis ciel souvent nuageux avec quelques pluies par endroits.

Pour finir, les régions sahariennes auront droit à un Ciel souvent voilé à localement nuageux avec quelques pluies éparses sur l’est des oasis en après-midi et généralement dégagé sur les autres régions. Le Ciel sera souvent voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le Tassili.

Il est aussi à noté que des flocons de neige seront observés sur les reliefs des hauts plateaux des régions centre dépassant 1000 mètres d’altitude en début de matinée.

Températures pour ce mardi 8 mars

Pour ce qui est du mercure, les températures ne connaissent pas de changement ces derniers jours et restent de saison. Pour ce qui est des wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 7 et 15 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 5 et 14 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 12 et 28 degrés.