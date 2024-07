Prévisions météo en Algérie : voici les wilayas placées en alerte “orange” canicule ce 31 juillet !

Alors que le mois de juillet touche à sa fin, une canicule intense continue d’affecter différentes régions du pays. Dans cet article, découvrez les prévisions météo détaillées de ce mercredi 31 juillet 2024 !

Les services de Météo Algérie annoncent un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays. Les températures maximales oscilleront entre 30 et 42 °C sur les régions côtières et entre 37 et 46 °C sur les régions intérieures.

Au niveau des régions sahariennes, les prévisions météo de ce mercredi prévoient un ciel généralement dégagé à partiellement voilé sur le Sud-Ouest. Cependant, des formations cumuliformes seront observées de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili durant l’après-midi et la soirée, avec le développement de quelques foyers orageux sur l’extrême Sud, pouvant engendrer des averses de pluie par endroits. Les températures maximales dans ces régions varieront entre 36 et 47 °C.

En outre, Météo Algérie a aussi placé plusieurs wilayas en vigilance jaune “orage” ce mercredi. Les wilayas concernées sont Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Naâma, El Bayadh, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam. Des vents de sable pourraient affecter les wilayas d’Adrar et d’In Salah. Ces conditions peuvent réduire la visibilité et créer des difficultés de circulation.

BMS – Météo Algérie : alerte “orange” canicule dans plusieurs wilayas !

La canicule continue de sévir dans diverses régions du pays. Météo Algérie a annoncé la persistance d’un temps caniculaire ce mercredi sur les régions de l’intérieur Ouest et Centre-Ouest ainsi que sur les régions côtières de l’Est. Un temps généralement chaud est également attendu sur les autres régions du pays.

D’ailleurs, il convient, de rappeler que deux bulletins météo spéciaux (BMS) pour “canicule” restent en vigueur ce mercredi 31 juillet. Le premier concerne les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf, où les températures maximales oscilleront entre 40 et 42 °C, notamment au Sud de ces wilayas. Les températures minimales y varieront entre 24 et 30 °C.

Le second BMS place en vigilance orange les wilayas de Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda, Relizane, Chlef et Aïn Defla. Dans ces régions, le mercure affichera des valeurs avoisinant les 44 °C, pouvant atteindre ou dépasser localement 46 °C. Les températures minimales y oscilleront entre 28 et 33 °C.