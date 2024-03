Prévisions météo en Algérie : une nouvelle journée chaude attendue ce mercredi 20 mars !

La saison printanière frappe déjà à nos portes, apportant avec elle des journées ensoleillées et des températures en constante hausse. Les derniers jours ont été témoins d’une augmentation significative du mercure à travers différentes régions du pays, laissant présager une journée plutôt chaude ce mercredi.

D’après les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), le temps chaud sera omniprésent aujourd’hui, touchant principalement les régions intérieures de l’Ouest, tandis que les régions côtières et intérieures du Centre connaîtront un temps relativement chaud. Le bulletin météo pour ce mercredi 20 mars annonce un ciel dégagé à partiellement voilé sur l’ensemble du territoire national, annonçant une journée ensoleillée et lumineuse.

À LIRE AUSSI :

>> Heures de l’imsak et de l’iftar du mercredi 10 Ramadan (20 mars 2024)

Bulletin météo en Algérie : qu’en est-il des températures de ce mercredi 20 mars ?

Selon les données fournies par les services de Météo Algérie, les températures maximales varieront considérablement d’une région à l’autre. Les régions côtières connaîtront des températures oscillant entre 23 °C et 30 °C. Les régions intérieures, quant à elles, enregistreront des températures encore plus élevées, variant entre 23 °C et 33 °C, tandis que les régions sahariennes seront les plus chaudes, avec des températures s’élevant entre 28 °C et 36 °C. Ces prévisions laissent présager une journée relativement chaude et ensoleillée à travers les différentes régions du pays.

En somme, l’Algérie se prépare à accueillir la saison printanière avec un climat propice aux activités en extérieur. Les prévisions météorologiques indiquent une hausse significative des températures, incitant les résidents à prendre les précautions nécessaires pour se protéger de la chaleur.

À LIRE AUSSI :

>> Stress hydrique : 5 stations de dessalement d’eau de mer réceptionnées d’ici fin 2024

Pointe météo : début du printemps ce mercredi 20 mars !

Le Centre de Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysique (CRAAG) annonce le début officiel du printemps dans l’hémisphère Nord de la Terre. Prévu pour ce mercredi 20 mars 2024, à quatre heures et six minutes du matin, heure locale, cet événement marquera l’alignement parfait des rayons du soleil sur l’équateur, instaurant ainsi l’équinoxe de printemps. Ce phénomène céleste équilibrera la durée du jour et celle de la nuit, offrant une parité temporelle rarement observée.

Le printemps, cette année, s’étendra sur une période de 92 jours, 17 heures et 44 minutes, jusqu’au 20 juin, date à laquelle le solstice d’été suivant est prévu. C’est une période marquante où la nature se réveille de son sommeil hivernal, offrant un renouveau de vie et de couleurs à travers les bourgeons floraux et les chants des oiseaux.

Pendant ce temps, dans l’hémisphère Sud de la Terre, c’est l’automne qui prend place, avec l’arrivée de l’équinoxe d’automne. Ce phénomène est le résultat direct de l’inclinaison de la Terre à un angle de 23,5 degrés par rapport à son axe de rotation, une caractéristique fondamentale qui gouverne le cycle des saisons sur notre planète.

Il est intéressant de noter que la planète Mars, voisine de la Terre dans le système solaire, présente également une inclinaison de 25,19 degrés par rapport à son axe. Cette similitude avec la Terre entraîne des saisons comparables, bien que l’environnement martien soit bien plus hostile et sec.

Ces événements astronomiques nous rappellent la complexité et la beauté de notre système solaire, tout en soulignant l’importance des phénomènes célestes dans notre vie quotidienne et notre compréhension de l’univers qui nous entoure.