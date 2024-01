Prévisions météo en Algérie : un splendide ciel ensoleillé pour ce mercredi 3 janvier !

En ce début d’année, le ciel déploie son manteau azuré et offre des premiers jours baignés de clarté. Pour ce mercredi, une large partie du territoire national s’éveillera sous un firmament limpide, parsemé par endroits de quelques voiles nuageux épars. Cette atmosphère sereine semble régner en maître, offrant aux regards une toile céleste d’une beauté saisissante.

Cependant, les prémices d’un changement météorologique pointent à l’horizon. Les prévisions laissent entrevoir une métamorphose à venir dès le week-end, dépeignant un tout autre tableau. Les pluies, actrices souvent capricieuses de notre climat, pourraient faire leur retour, esquissant un scénario météorologique contrasté après ces premiers jours d’accalmie.

Dans son bulletin météo pour cette journée du 3 janvier, l’Office National de la Météorologie (ONM) a tracé le portrait céleste du pays. Les régions Nord se verront couvertes d’un voile délicat, oscillant entre dégagé et partiellement voilé, bien que quelques poches de brouillard local se dessinent à l’Est et au Centre. Ces nuances météorologiques, telles des broderies dans le firmament, apporteront une diversité dans le paysage atmosphérique du Nord, offrant une atmosphère à la fois claire et légèrement voilée, avec quelques voiles de brouillard local qui ponctueront le matin.

Dans les vastes étendues sahariennes, Météo Algérie annonce un ciel majoritairement dégagé à partiellement voilé. Cependant, cette clarté ne sera pas sans contrastes, car des nuances locales se dessinent. Le Nord des oasis sera temporairement voilé par des nuages bas, accompagnés de brouillard local, dans les premières lueurs du jour. Cette peinture atmosphérique, si souvent changeante dans ces contrées arides, offre une fresque subtile, mêlant clarté et brume matinale.

Par ailleurs, et concernant les maximales attendues aujourd’hui, l’ONM a fait savoir que le long des étendues côtières, le mercure flirtera avec des valeurs douces, oscillant entre 20 °C et 24 °C. À l’intérieur des terres, les températures révéleront une légère fraîcheur, se situant entre 16 °C et 22 °C. Tandis qu’au Sud du pays, le thermomètre s’enhardira, se propulsant entre des extrêmes thermiques saisissants, allant de 18 °C à 31 °C.

Ainsi, à Annaba, le thermomètre affichera 20 °C, alors qu’à Alger et à Tenes, il se stabilisera à 21 °C. Des valeurs encore plus clémentes marqueront Tlemcen, flirtant avec les 24 °C. Mila se stabilisera à 18 °C, pendant que Saida et Guelma connaîtront des températures de l’ordre de 20 °C, et Blida se maintiendra à 22 °C. Enfin, dans les régions sahariennes, Illizi et Biskra se réchaufferont à 20 °C, alors que Tindouf verra le mercure grimper à 23 °C