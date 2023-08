Prévisions météo en Algérie : un ciel voilé sur plusieurs wilayas du pays ce mardi

Pour la journée d’aujourd’hui, le 29 août 2023, les prévisions météo en Algérie annoncent des conditions variées dans différentes régions du pays.

Dans les wilayas du Nord, le ciel sera principalement voilé. Cette tendance prévaudra dans l’ensemble des wilayas nordiques qui seront soumises à des températures généralement en dessous des 30 degrés. Quelques wilayas du Nord-Ouest algérien connaîtront quant à elles un ciel dégagé.

Les températures resteront dans une fourchette constante, avec des maximales oscillant entre 27 et 30°C. Les régions intérieures du pays connaîtront une situation similaire à celles du Nord. Un voile nuageux couvrira le ciel, engendrant une ambiance légèrement voilée. Les températures maximales seront un peu plus élevées que celles du Nord, oscillant autour de 30-37°C.

Pour les wilayas du sud algérien, les prévisions annoncent des précipitations. Des averses sont à prévoir dans certaines wilayas de cette région. Les températures restent cependant élevées, avec des maximales atteignant environ 34-46°C.

En ce qui concerne les températures individuelles des wilayas, on peut noter 25°C à Blida, 32 °C à El Tarf, 33 °C à Béjaia, 30°C à Tipaza et à Oran. Pour la journée de mercredi, les températures atteindront 29°C à Guelma, 27°C à Mila, 29°C à Médea, 40 °C à Tiaret, 33°C à Mascara et à Biskra, et enfin 43°C à Adrar.