Prévisions météo en Algérie : temps froid et pluvieux attendu ce samedi 28 décembre

Le froid persistant et les averses qui continuent de marquer ce week-end dessinent les contours d’un hiver bien installé. Alors que l’année 2025 pointe à l’horizon, les températures continuent de chuter, rappelant que la saison hivernale est en pleine expression. Pour ce samedi 28 décembre 2024, les prévisions météorologiques annoncent un temps froid et des pluies locales. En lisant cet article, découvrez un aperçu détaillé des conditions climatiques à venir, afin de mieux anticiper vos activités.

Sur les régions de l’Ouest et du Centre, la matinée s’annonce avec quelques nuages et des brouillards locaux, principalement sur les steppes et les hauts plateaux. Ces phénomènes matinaux céderont rapidement la place à un ciel généralement dégagé au fil de la journée. Les températures resteront fraîches, avec un temps relativement froid qui marquera particulièrement les hauts plateaux.

À l’Est du pays, des passages nuageux domineront les régions côtières et intérieures, apportant de faibles averses éparses. Une amélioration des conditions est à prévoir durant la nuit. Sur les hauts plateaux et dans la région des Aurès, le ciel sera dégagé à peu nuageux. Les températures y afficheront également une relative fraîcheur, notamment sur les hauts plateaux et la région des Aurès, typique de la saison hivernale.

Enfin, au niveau des régions sahariennes, le ciel se montrera globalement dégagé à partiellement voilé. Cependant, l’après-midi pourrait être marqué par des passages nuageux sur les régions de Béni Abbès et Béchar, avec de possibles pluies locales.

Alerte météo en Algérie : temps froid attendu dans plusieurs wilayas ce samedi !

Un temps glacial persiste sur plusieurs régions du pays, accentuant les conditions climatiques de cette période hivernale. L’Office National de la Météorologie (ONM) a reconduit une alerte de vigilance jaune pour signaler les risques de vague de froid dans plusieurs régions du pays.

Ainsi, cette alerte de niveau 1 place en vigilance jaune les wilayas de Laghouat, Bordj Bou Arreridj, Tiaret, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, El Bayadh et Khenchela.

Bulletin météo du samedi 28 décembre : quelles sont les températures du jour ?

Côté températures, Météo Algérie prévoit des maximales variant entre 14 et 18 °C sur les régions côtières, 7 et 17 °C dans les régions intérieures et les hauts plateaux et entre 11 et 27 °C sur les régions sahariennes. Ces prévisions confirment une ambiance froide marquée, nécessitant des précautions pour mieux affronter ces conditions.

