Prévisions météo en Algérie : temps et températures pour ce samedi 6 juillet !

Ce week-end, un temps chaud continue de s’imposer dans différentes régions du pays. Pour profiter pleinement de votre samedi, découvrez les prévisions météo détaillées de la journée et ajustez votre programme en conséquence.

Pour ce samedi 6 juillet 2024, Météo Algérie prévoit la persistance de la chaleur sur une grande partie du territoire. En effet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prolongé son Bulletin Météo Spécial (BMS), plaçant en vigilance orange “canicule” les wilayas d’Adrar, le Sud de Timimoun ainsi que In Salah. Dans ces régions, le mercure grimpera jusqu’à 49 °C aujourd’hui.

Outre ces wilayas, l’ONM a également émis une vigilance jaune “canicule” pour les wilayas de Béni Abbès, Béchar, Djelfa, M’sila, Aïn Defla et Chlef. Par ailleurs, Météo Algérie signale aussi la persistance d’un temps chaud ce samedi le long de la frontière algéro-malienne, le Nord Sahara et le Sud des Oasis. Cette tendance sera pareillement observée le Sahara central ainsi que dans les régions côtières et intérieures de l’Est du pays.

Du côté du thermomètre, les maximales oscilleront entre 27 et 38 °C sur les régions côtières. Pour les régions intérieures, les températures atteindront entre 27 et 43 °C. Alors que dans les régions sahariennes, les maximales se situeront entre 39 et 49 °C.

Bulletin Météo Algérie du samedi 6 juillet : quel temps prévoir aujourd’hui ?

Concernant les prévisions météo de ce samedi, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel généralement dégagé sur les régions Nord du pays. Toutefois, des développements orageux pourraient se manifester durant l’après-midi sur les régions intérieures, les hauts plateaux et les Aurès, pouvant occasionner des pluies locales.

Au niveau des régions sahariennes, le bulletin météo de l’ONM annonce un ciel dégagé à partiellement voilé en général. Cependant, quelques nuages pourraient apparaître dans l’après-midi, notamment le long de la bande frontalière algéro-malienne, vers le Sahara central, le Nord Sahara et l’extrême Sud.

Dans ce même sillage, les services de Météo Algérie ont placé en vigilance jaune “pluie” et “orage” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. Ces zones devraient connaître des précipitations locales accompagnées d’orages, surtout en fin de journée.

De plus, des vents de sable peuvent aussi affecter certaines régions. Météo Algérie a mis en vigilance jaune “vent de sable” les wilayas de Beni Abbes, Béchar, El Bayadh et Naama. Ces vents pourraient réduire la visibilité et perturber les déplacements.