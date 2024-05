Prévisions météo en Algérie : temps et températures pour ce mercredi 22 mai !

Alors qu’un mois nous sépare du début de la saison estivale, la météo en Algérie reste relativement stable, avec des épisodes pluvieux et orageux qui continuent de ponctuer certaines régions du pays. Entre nuages et éclaircies, que nous réservent les prévisions de Météo Algérie pour ce mercredi 22 mai ?

Les services de Météo Algérie annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé couvrant les régions Nord du pays. Cependant, les hauts plateaux et les Aurès pourraient voir des formations cumuliformes durant l’après-midi et la soirée. Ces nuages pourraient évoluer localement en orages isolés, en particulier sur les Aurès, apportant des pluies éparses.

Pour les régions sahariennes, le bulletin météo de l’ONM prévoit un ciel souvent voilé à localement nuageux, notamment de la frontière algéro-malienne vers le Sahara central, le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental. Durant l’après-midi et la soirée, des foyers orageux isolés pourraient se développer, entraînant des averses sporadiques, surtout sur le Hoggar/Tassili et le Sahara oriental. Les autres régions du grand Sud algérien bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé, offrant une météo plus stable.

Pour ce mercredi 22 mai, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis plusieurs alertes pour différentes régions du pays. Les wilayas de Ouargla et In Salah sont sous vigilance jaune en raison des vents de sable qui devraient souffler aujourd’hui. Les résidents de ces wilayas doivent prendre des précautions, car les vents de sable peuvent réduire considérablement la visibilité et rendre les conditions de déplacement difficiles.

En outre, des orages pourraient aussi affecter les wilayas de Ouargla, In Salah et Illizi. Les habitants de ces régions doivent se préparer à des conditions météorologiques potentiellement violentes, avec des risques accrus de fortes précipitations et de vents violents. Illizi, en particulier, devrait connaître des épisodes de pluie plus marqués.

Du côté des températures, les prévisions pour ce mercredi indiquent une variation notable selon les régions :