Prévisions météo en Algérie : temps et températures pour ce jeudi 10 octobre !

Un temps relativement clément se maintient pour cette fin de semaine, promettant un week-end ensoleillé sur une grande partie du territoire. Toutefois, une légère baisse des températures, marquant la transition automnale, incite à sortir le petit gilet dès le matin. Dans cet article, nous vous présentons le bulletin météo de ce jeudi 10 octobre 2024.

Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), les températures maximales attendues aujourd’hui oscillent entre 23 et 30 °C sur les régions côtières, tandis que dans les régions intérieures, le mercure variera entre 22 et 31 °C.

🟢 À LIRE AUSSI : SEAAL annonce une coupure d’eau potable dans 05 communes d’Alger suite à l’arrêt de la station d’El Marsa

Au niveau des régions sahariennes, les températures maximales seront plus élevées, avec des valeurs comprises entre 30 et 42 °C. Ces écarts de températures reflètent bien la diversité climatique et géographique de notre vaste pays.

Bulletin météo du jeudi 10 octobre : quel temps fera-t-il ce jeudi ?

En outre, l’ONM prévoit un ciel voilé à nuageux sur les régions côtières et intérieures du Nord. Tandis que les hauts plateaux et la région des Aurès bénéficieront d’un ciel partiellement voilé tout au long de la journée. Ainsi, la stabilité météorologique semble régner sur l’ensemble des régions Nord du pays, offrant une atmosphère agréable et propice aux activités de plein air.

Alerte météo en Algérie : orages attendus au Sud du pays !

Cependant, les conditions météorologiques s’annoncent plus instables au Sud du pays. En effet, le bulletin de Météo Algérie prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble, mais la situation évoluera durant l’après-midi.

🟢 À LIRE AUSSI : Inflation en Algérie : une nouvelle loi pour protéger le pouvoir d’achat des citoyens

Des nuages se développeront sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili, ainsi que sur le Sahara oriental. Ces formations nuageuses risquent de provoquer des orages locaux, accompagnés de pluies éparses. En raison de ces prévisions, les services de l’ONM ont placé en vigilance jaune les wilayas de Tamanrasset, In-Salah, Illizi et Adrar pour des risques d’orages.