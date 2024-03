Prévisions météo en Algérie : temps et températures de ce mercredi 13 mars !

Dans les méandres de la météo, ce mercredi 13 mars 2024 s’annonce sous un ciel aux multiples facettes à travers l’Algérie. Selon les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour cette journée, un panorama varié s’offre à nous, mêlant clarté et mystère dans les horizons célestes.

Pour entamer cette journée, les régions Nord du pays bénéficieront d’un ciel dégagé à partiellement voilé. C’est une toile de fond apaisante qui se déploie, où les rayons du soleil caressent doucement le paysage, invitant chacun à profiter de cette clémence météorologique.

Cependant, au fil des heures, une transformation subtile s’opérera dans le firmament. D’après la même source météorologique, le ciel commencera à se parer de voiles nuageux à partir de l’après-midi sur l’Ouest et le Centre du pays. Ces nuages, messagers d’une métamorphose imminente, annoncent l’arrivée de changements atmosphériques, préparant le terrain pour d’éventuelles pluies dans l’extrême Ouest en fin de soirée.

Quant aux vastes étendues sahariennes, elles se dessinent sous un ciel dégagé à partiellement voilé en général. C’est une vision majestueuse qui se dévoile, où l’immensité du désert se marie harmonieusement avec la douceur des nuages épars, offrant aux voyageurs une expérience visuelle à couper le souffle.

Prévisions météo en Algérie : qu’en est-il des températures du jour ?

Dans l’éventail des températures prévues pour ce mercredi 13 mars 2024, la diversité thermique s’étend sur l’ensemble du territoire algérien. Sur les côtes, le mercure oscillera entre 20 et 22 °C. Dans les régions de l’intérieur, les températures afficheront une gamme plus étendue, oscillant entre 17 et 25 °C. Quant aux vastes étendues sahariennes, le thermomètre grimpera entre 24 et 28 °C.

À Mila, le thermomètre indiquera 15 °C, alors qu’à Jijel et à Skikda, la température atteindra respectivement les 18 et 19 °C. Ce mercredi, le thermomètre affichera 20 °C à El Tarf et 21 °C à Alger. Par ailleurs, à Oran et à Naama, les températures oscilleront autour de 22 °C, Tandis qu’à Chlef et à Bouira, le thermomètre affichera 23 °C. À M’sila, les températures grimperont jusqu’à 24 °C, alors qu’à Ouled Djellal, le mercure atteindra les 25 °C. Enfin, il convient de noter qu’à El Menia et à In Amenas, le mercure grimpera jusqu’à 26 °C.

