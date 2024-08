Prévisions météo en Algérie : temps et températures attendus ce vendredi 23 août !

Ce vendredi 23 août, le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) annonce des conditions variées à travers les différentes régions du pays. Pour bien profiter de votre week-end, découvrez ce que vous réserve la météo pour la journée !

Pour les régions Nord, la journée se caractérisera par un ciel généralement dégagé à partiellement voilé. Cependant, des formations cumuliformes pourraient se développer durant l’après-midi et en soirée sur l’intérieur, les Hauts Plateaux et les Aurès. Ces formations pourraient entraîner des foyers orageux isolés, avec quelques averses de pluie par endroits.

Au niveau des régions sahariennes, la situation sera légèrement différente. Le ciel sera souvent voilé, avec des périodes localement nuageuses sur le Nord Bécharois et le Nord Sahara. Des foyers orageux isolés pourraient également se former dans l’après-midi et en soirée, apportant quelques pluies, notamment dans la région de Béchar.

Vers l’Extrême Sud du pays, particulièrement vers le Hoggar/Tassili, le ciel restera dégagé à partiellement voilé, avec des développements orageux possibles en fin de journée, pouvant provoquer quelques averses. En revanche, les autres zones sahariennes bénéficieront d’un ciel généralement dégagé ce vendredi.

Alerte météo en Algérie : orages et canicule prévus dans ces régions !

Par ailleurs, les services de l’ONM ont placé plusieurs wilayas en vigilance jaune « orage » ce vendredi. Les régions concernées incluent Sidi-Bel-Abbès, Tissemsilt, In-Guezzam, Laghouat, Ghardaïa, Bordj-Badji-Mokhtar, Tiaret, In-Salah, Djelfa, Tlemcen, El-Bayadh, Aïn-Defla, Médéa, Adrar, Saïda, et Naâma.

Outre ces prévisions, les services de Météo Algérie ont aussi placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas d’Adrar et d’In-Salah, prévoyant un temps chaud sur la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central.

Les températures maximales prévues aujourd’hui atteindront entre 37 et 48 °C sur les régions sahariennes. Et varieront entre 30 et 35 °C sur les régions côtières, tandis que les régions intérieures connaîtront des températures entre 32 et 40 °C.