Prévisions météo en Algérie : temps chaud persistant dans différentes régions ce 11 juin

La chaleur continue de frapper plusieurs régions du pays, avec des températures frôlant les 48 °C à l’ombre dans certaines wilayas de notre grand Sud. En lisant cet article, découvrez ce que vous réservent les caprices de la météo pour ce mardi 11 juin 2024 !

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoient la persistance d’un temps chaud ce mardi, particulièrement de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central et les Oasis. Les températures maximales atteindront des sommets, flirtant avec les 48 °C à l’ombre dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Ouargla et In Salah. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune pour des risques “canicule” ces mêmes wilayas.

À Timimoun et Adrar, les températures maximales atteindront 45 °C à l’ombre, tandis qu’à El Oued, le thermomètre affichera 44 °C. D’ailleurs, l’ONM a placé en vigilance jaune “canicule” les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, In Salah et Ouargla. Dans les régions côtières, les maximales varieront entre 21 et 27 °C. Les régions intérieures enregistreront des températures allant de 24 à 36 °C, offrant un contraste marqué avec la chaleur intense du sud.

Face à cette persistance de la canicule, il est essentiel de prendre des précautions pour se protéger de la chaleur. Notamment en restant bien hydraté et en évitant les activités physiques intenses durant les heures les plus chaudes de la journée. Les habitants des wilayas en vigilance jaune doivent particulièrement être attentifs et préparer des mesures pour se protéger de cette chaleur extrême, en suivant les mises à jour des services de Météo Algérie.

Que dit le bulletin météo de ce mardi 11 juin ?

Dans son bulletin météo de ce mardi, l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoit un ciel souvent voilé sur les régions Nord du pays. Les régions côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre-Ouest connaîtront parfois des passages nuageux, accompagnés de quelques pluies, souvent sous forme d’averses. Ces conditions devraient s’améliorer en fin d’après-midi. Par ailleurs, des foyers orageux isolés pourraient se développer à l’Est à partir de l’après-midi/soirée, entraînant quelques pluies locales, notamment près des côtes.

Dans les régions sahariennes, l’ONM prévoit un ciel dégagé à partiellement voilé, avec quelques formations cumuliformes de la frontière algéro-malienne vers le Sahara Central et les Oasis durant l’après-midi et la soirée. Une faible tendance orageuse est également possible dans ces zones.

En outre, l’ONM a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de “vents de sable”. Il s’agit des wilayas de Ouargla, El-Oued, Timimoun, Laghouat, Ghardaïa, Touggourt, Béni-Abbès, Tindouf, Djelfa, El-Meniaa et El-Bayadh.