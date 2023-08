Prévisions météo en Algérie : retour des pluies sur plusieurs wilayas du pays ce jeudi

Aujourd’hui, le 31 août 2023, les conditions météorologiques varieront à travers les différentes wilayas de l’Algérie, offrant une journée diversifiée en termes de températures et de conditions climatiques.

Au nord du pays, les wilayas bénéficieront d’un ciel clair et dégagé. À Alger, la capitale, le thermomètre affichera 29 degrés Celsius, tandis que Tizi Ouzou, Boumerdès, Skikda, Mostaganem et Oran enregistreront respectivement 30, 29, 30, 27 et 29 degrés Celsius.

Les wilayas de l’est intérieur, dont Khenchela, Batna, Oum El Bouaghi et Souk-Ahras, connaîtront des pluies principalement en milieu de journée.

Météo Algérie annonce une vigilance orange sur les wilayas suivantes : OUARGLA, EL-OUED, GHARDAÏA, TOUGGOURT, TÉBESSA, BATNA, EL-MENIAA, EL-MGHAIR, KHENCHELA, BISKRA, OULED-DJELLAL.

Les températures augmenteront à mesure que nous descendons vers le sud. À Laghouat, le mercure atteindra 35 degrés Celsius, tandis qu’à Ouled Djellal, il atteindra 36 degrés. Saida affichera 30 degrés, El M’ghair connaîtra 37 degrés et Tissemsilt enregistrera 31 degrés.

Au sud, le ciel sera majoritairement dégagé dans de nombreuses wilayas, offrant des conditions ensoleillées. Cependant, à Tamanrasset, le ciel sera partiellement couvert.

Enfin dans les wilayas du Sahara, les températures seront élevées. Adrar affichera 43 degrés Celsius, Tindouf connaîtra 40 degrés, El Meniaa enregistrera 37 degrés, Ullizi atteindra 42 degrés et Djanet enregistrera 40 degrés.