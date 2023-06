Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir pour ce dimanche 25 juin ?

Découvrez les prévisions météo en Algérie pour ce dimanche 25 juin 2023. Que vous réserve le temps, une chaleur caniculaire ou une pluie orageuse ? Préparez-vous à partir du bon pied pour débuter cette nouvelle semaine !

Les prévisions météo pour ce dimanche 25 juin 2023 indiquent qu’un ciel généralement dégagé couvrira l’ensemble des régions Nord du pays. Un temps dégagé marquera également l’ensemble des régions de notre grand Sud, à l’exception de l’extrême Sud, où une tendance orageuse pourrait être au rendez-vous.

Par ailleurs, il convient de noter que les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » les wilayas In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset, Saida, Tiaret, Djelfa, M’sila, Bouira et Médea.

Enfin, du côté du mercure, il faut savoir que les températures resteront relativement chaudes, notamment à l’Ouest et au Sud. Avec 29 °C à Alger et à Souk Ahras, 30 °C à Batna et à Mostaganem, 32 °C à Tlemcen, 34 °C à Tiaret, 36 °C à M’sila, 40 °C à Relizane. Mais aussi, 41 °C à Djelfa, à Biskra et à Ghardaia, 42 °C à Illizi et à Béni Abbes, 44 °C à Bordj Badji Mokhtar et 45 °C à Tindouf.

Protection solaire en été : que représente l’indice FPS ?

Durant l’été, nous recherchons souvent le plaisir du soleil ! Cependant, il est crucial de ne pas sous-estimer les effets néfastes des rayons solaires sur notre peau. Pour se protéger efficacement, il est essentiel d’utiliser des produits de protection. Parmi les informations clés figurant sur les étiquettes des produits de protection solaire, l’indice FPS 50.

D’abord, il faut comprendre les dangers que peut engendrer une exposition excessive au soleil. Les rayons ultraviolets (UV) émis par le soleil se divisent en deux catégories principales : les UVA et les UVB. Les UVA pénètrent profondément dans la peau, causant un vieillissement prématuré et contribuant au développement du cancer de la peau. Les UVB sont responsables des coups de soleil et sont également un facteur de risque pour le cancer de la peau.

La protection solaire est la première ligne de défense contre les rayons UV nocifs. Par conséquent, avant toute exposition au soleil, il faut adopter une approche en trois étapes pour se protéger efficacement : chercher l’ombre, porter des vêtements de protection et utiliser une crème solaire avec un indice de protection solaire approprié.

L’indice FPS, ou Facteur de Protection Solaire, est un système de classification pour mesurer l’efficacité d’un produit de protection solaire contre les rayons UVB. Il indique le multiple de protection qu’un produit offre par rapport à la durée de protection naturelle de la peau. Par exemple, un FPS 15 signifie que vous pouvez rester exposé au soleil 15 fois plus longtemps sans subir de coup de soleil que si vous n’utilisez pas de protection solaire. L’indice FPS 50 bloque environ 98 % des rayons UVB, offrant ainsi une protection solaire efficace. Ainsi, il est très important d’utiliser régulièrement une protection solaire, été comme hiver.