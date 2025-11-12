Prévisions météo en Algérie : quel temps prévoir ce mercredi 12 novembre ?

L’Algérie profite encore d’une accalmie météorologique en ce milieu de semaine. Ce mercredi 12 novembre, les conditions demeurent stables sur l’ensemble du territoire, avec un temps ensoleillé et des températures bien au-dessus des normales saisonnières. Une douceur qui s’annonce toutefois de courte durée, puisque les prévisionnistes évoquent déjà un possible retour des pluies et d’une baisse des températures dès le week-end.

Selon les services de Météo Algérie, la journée de ce mercredi se distingue par une hausse notable des températures et un temps particulièrement chaud dans plusieurs wilayas, notamment dans les régions du Nord. Le ciel s’annonce clair à partiellement voilé, offrant un visage quasi printanier pour cette période de l’année. Les zones côtières et intérieures de l’Ouest et du Centre enregistreront les pics de chaleur les plus marqués, avec un ressenti parfois lourd en milieu de journée.

🟢 À LIRE AUSSI : À la Casbah, Dar El Bachtarzi remise à neuf : les photos du joyau algérois font chavirer la Toile

Les régions du Sud profiteront, elles aussi, d’un temps globalement stable, entre ciel clair et quelques passages nuageux, avant que la nébulosité ne gagne légèrement l’extrême Sud en fin de journée. Quelques envolées de sable sont attendues sur les zones côtières et intérieures de l’Ouest, un phénomène fréquent lors des hausses thermiques en cette saison.

Côté températures, les valeurs maximales s’établissent entre 26 et 33 °C sur les régions côtières, entre 20 et 32 °C sur les régions intérieures et les hauts plateaux, tandis que le Sud du pays affichera des pointes comprises entre 21 et 36 °C. Des chiffres qui rappellent davantage un climat de fin d’été qu’un mois de novembre.

Météo Algérie : possible retour des perturbations dès jeudi ?

Mais ce calme apparent ne devrait pas durer. En effet, Météo Algérie a émis une alerte concernant de fortes rafales de vent qui souffleront dès ce jeudi sur plusieurs côtes de l’Ouest et du Centre. Les prévisionnistes mentionnent des rafales soutenues sur les littoraux de Mostaganem, Ténès, Bouharoun, Alger et Dellys, avant une extension possible vers d’autres régions dans la journée.

Un deuxième bulletin spécial vient renforcer cette vigilance, signalant également des vents violents sur les côtes de Marsa Ben M’hidi, Ghazaouet, Beni Saf, Oran, Arzew, Mostaganem, Dellys, Azeffoun et Béjaïa. Ces conditions pourraient temporairement perturber la navigation maritime et réduire la visibilité en mer.

Les experts de la météorologie appellent ainsi à la prudence, notamment pour les pêcheurs et les usagers des zones côtières. D’ici la fin de la semaine, la tendance semble se renverser, avec un probable retour des pluies et d’un temps plus frais, marquant la fin de cette parenthèse de douceur automnale.